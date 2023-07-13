高雄騎士T字形路口疑闖紅燈 猛撞另一騎士釀1死1重傷

高雄市大寮區今天上午發生一起死亡車禍，陳姓男子騎機車行經大寮區河堤路三段與華中南路的T字形路口時，疑闖紅燈，當場撞及林姓機車騎士，林噴飛在地昏迷，機車零件和置物箱物品散落一地，2人送醫急救，林傷重不治，陳在加護病房觀察。

警方調查，陳姓男子（46歲）於今天上午6時24分許騎機車行經大寮區河堤路三段，欲左轉華中南路路口的T字形路段時，疑闖紅燈，穿越路口時，造成直行騎機車經過的林姓男子（40歲）閃避不及，兩車猛烈相撞。

陳、林2人當場連人帶車噴飛在地，2人重傷昏迷倒地不起，兩輛機車零件和置物箱物品散落一地，警消獲報趕抵現場。