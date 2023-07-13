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他酒測值1.09涉酒駕苗栗肇禍 轎車四輪朝天釀2傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

30歲邱姓男子昨天駕駛轎車在苗栗市台6線、恭敬路口附近，車子衝到對向車道，先後撞及排水溝、大貨車後翻覆，邱男及陳姓女乘客擦挫傷，警方測得邱男呼氣酒精濃度每公升1.09毫克，全案依公共危險罪嫌處理。

苗栗警察分局南苗派出所昨天下午3點多接獲報案，台6線靠近苗栗市恭敬路口發生轎車、大貨車事故，轎車四腳朝天躺在路間，車內邱男及陳女（26歲）擦挫傷，員警到場處理，邱男、陳女送醫，2人均無大礙。

警方初步調查，邱男駕駛轎車台6線往公館鄉方向行駛，行經恭敬路附近，衝入對向排水溝翻覆後彈飛，車尾撞及廖姓男子（71歲）駕駛大貨車的前擋風玻璃後落下，碎片噴飛散落一地，邱男酒測值1.09，廖男檢測沒有有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

苗栗分局表示，邱男將依公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，陳女則需負連帶責任，依道路交通管理處罰條例裁罰6000元至1萬5000元罰鍰，分局呼籲民眾酒後駕車嚴重影響行車安全，千萬不要酒駕上路，以免害己害人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邱姓男子昨天下午涉嫌酒駕肇禍，車子四腳朝天翻覆，他與陳姓女乘客受傷送醫。圖／民眾提供
邱姓男子昨天下午涉嫌酒駕肇禍，車子四腳朝天翻覆，他與陳姓女乘客受傷送醫。圖／民眾提供
邱姓男子昨天下午涉嫌酒駕肇禍，車子四腳朝天翻覆，他與陳姓女乘客受傷送醫。圖／民眾提供
邱姓男子昨天下午涉嫌酒駕肇禍，車子四腳朝天翻覆，他與陳姓女乘客受傷送醫。圖／民眾提供

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