雲林民宅清晨火警迅速撲滅 1人吸入過多濃煙不治

雲林縣水林鄉水北村一民宅今天清晨4時許發生火警，被夜間巡邏的警車發現報消防隊趕往搶救，消防趕到並很快在3分鐘控制火勢，擔心屋內有人即背空氣瓶進入火場搜救，火勢很快被撲滅，但堆滿雜物的房間中找到一名男子，疑吸入過多濃煙送醫不治。

雲林縣水林鄉顏厝村一棟磚造平房民宅，空間不大，今天凌晨4時18分冒出濃煙，剛好被巡邏的警車發現，水林消防隊很快趕到，北港、口湖等分隊也趕往支援，現場由水林分隊小隊長鄭文展指揮搶救，很快布水線進行搶救。現場為磚造平房。

當時屋內是否有人並不確定，部分鄰居說屋裡住有一名獨居男子，消防隊全力撲救，約3分鐘就控制火勢，很快就滅火，消防員進屋搜救，發現整棟不到幾坪的房間堆滿資源回收的瓶罐雜物，消防員在雜物堆中找到一名男子，被救出時已無生命跡象，經送北港媽祖醫院急救仍回天乏術。