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驚險車禍 機車女騎士卡汽車底 民眾開堆高機、齊力救出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

驚險萬分，屏東縣鹽埔鄉四維路段今日傍晚5點13分發生車禍，機車騎士李女因不明原因人車倒地，後方汽車駕駛發現時疑來不及閃避，當場撞上李女，李女卡在汽車底下，眾人發現後，附近工廠民眾開堆高機，其他路過民眾也冒著雨趴在地上幫忙查看，合力將李女救出，李女身體多處外傷，意識清楚，詳細肇事原因待警方釐清。

屏東縣今下午三點過後下起雨，傍晚5點13分，機車騎士19歲李女行經鹽埔鄉四維路，因不明原因人車倒地，後方汽車駕駛55歲徐女疑似閃避不及撞上李女，李女卡在汽車底下，眾人發現後，剛好附近工廠，工廠民眾趕緊開著堆高機，協助將汽車抬高，其他民眾穿著雨衣、撐著雨傘，趴在地上查看，合力幫忙，將李女救出。

消防人員獲報抵達後，李女意識清楚、頭部、腳有外傷，送高雄義大醫院救治。里港警方對機車騎士李女、汽車駕駛徐女酒測，兩人酒測值均無零，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

機車騎士李女與汽車發生車禍，李女卡在汽車底下，民眾冒著雨開著堆高機、路過民眾合力將李女救出。圖／屏東小鎮資訊提供
機車騎士李女與汽車發生車禍，李女卡在汽車底下，民眾冒著雨開著堆高機、路過民眾合力將李女救出。圖／屏東小鎮資訊提供
機車騎士李女與汽車發生車禍，李女卡在汽車底下，民眾冒著雨開著堆高機、路過民眾趴地下查看，合力將李女救出。圖／屏東小鎮資訊提供
機車騎士李女與汽車發生車禍，李女卡在汽車底下，民眾冒著雨開著堆高機、路過民眾趴地下查看，合力將李女救出。圖／屏東小鎮資訊提供
機車騎士李女與汽車發生車禍，李女卡在汽車底下，民眾冒著雨開著堆高機、路過民眾合力將李女救出。圖／屏東小鎮資訊提供
機車騎士李女與汽車發生車禍，李女卡在汽車底下，民眾冒著雨開著堆高機、路過民眾合力將李女救出。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣 機車騎士 意識

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