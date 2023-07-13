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補救小烏來悲劇 風管處加強巡邏、增圍籬

聯合報／ 記者曾增勳朱冠諭／桃園報導

桃園復興區宇內溪上游深潭前天發生3名國中畢業生意外溺斃。記者曾增勳／攝影
桃園復興區宇內溪上游深潭前天發生3名國中畢業生意外溺斃。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪國中3名畢業生前天溺斃宇內溪上游深潭，家屬昨招魂、赴醫院等候相驗，建議填滿深潭，讓水深到膝蓋小孩子便不會再去跳水，小烏來風景區水域也要設置救生員。風管處回應，會加強巡邏頻率，並視需求增加圍籬、指示牌，甚至監視器等設施。

前天下午7名大溪國中畢業生相約戲水，陳姓和2名蘇姓學生不幸溺斃。消防局人員昨前往深潭查巡，證實圍籬被破壞，可自由進出；當地義盛里長王曉貞說，部落都知當地水域危險，外地人不知，盼市府亡羊補牢。

死者陳姓學生的父親說，希望事故到他兒子終止，建議將深潭填到膝蓋深度，讓小孩子不會再去跳水，小烏來風景區眾多水域也要設置救生員；他聽同學說，兒子下水拉起2名同學，看見第3人上不來，奮不顧身跳下去救，卻一起出意外。

死者蘇姓學生的父親表示，深潭的圍籬已被弄壞，可以進去，才發生意外，希望相關單位要派人去管制和勸導民眾，不能再任意進去。

市府風景區管理處表示，昨已派員前往巡視，未來風景特定區範圍也會加強巡邏頻率，並視需求增加圍籬、指示牌，甚至監視器等設施；不過宇內溪深潭非開放水域，並不適合設置救生員。

桃園復興區宇內溪上游深潭前天發生3名國中畢業生意外溺斃。禁止戲水圍籬被破壞，可自由進出，市府將補強圍籬設施。 記者曾增勳／攝影
桃園復興區宇內溪上游深潭前天發生3名國中畢業生意外溺斃。禁止戲水圍籬被破壞，可自由進出，市府將補強圍籬設施。 記者曾增勳／攝影

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