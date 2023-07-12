防暑期假求職打工詐騙 刑事局邀青少年玩手遊
為防止青少年或學生暑假期間遭受假求職打工詐騙，刑事局結合「財團法人中華民國會計研究發展基金會」及民間遊戲業者推出「鬥智俱樂部- 反詐騙知多少」問答對戰遊戲，7月11日至8月18日期間，免費在Line平臺展開，遊戲連結：https://lin.ee/TnGxsEe。
刑事局指出，暑假期間青少年打工易踏入假求職、遭性剝削或受毒品誘惑等陷阱，或被詐騙集團利誘淪為詐欺車手，根據統計，近年「假求職」詐欺，為增加幅度較高的詐騙手法。
警方說假求職不僅造成被害民眾財產損失，更常見以「代收貨款」、「協助節稅」、「採購代工材料」、「申辦就業補助」等理由，要求被害民眾提供帳戶、郵寄提款卡及密碼，但實際上卻是作人頭帳戶使用，成為詐騙集團取財工具，一不小心恐淪為詐騙共犯。
刑事局表示，民眾玩遊戲將與遊戲關主進行一對一PK賽，題目涵蓋常見詐騙手法到如何應對疑似詐騙議題。遊戲不僅提供刺激和娛樂，同時融入了反詐騙教育的元素，玩家在遊戲中不僅有機會抽獎獲得Line Points，更能將反詐騙訊息傳播出去，提升青年學子識詐能力！
刑事局呼籲，青少年暑假期間想尋覓好的工作，或兼差打工貼補家用，請透過正規求職求才平臺。社群媒體的徵才廣告，應先查證是否為合法公司行號，若通篇僅見Line等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺落入「假求職」詐騙陷阱。若對相關資訊還有疑問，請撥打全年無休的165反詐騙諮詢專線或110報案專線求助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言