高雄1男子持3刀街頭與警對峙 員警奪刀遭劃傷嚇壞路人

高雄楠梓區盛昌街一帶今晚6時許傳出警匪對峙，1名男子疑似情緒不穩，拿著3把刀在街上叫囂，警方獲報後到場，壓制過程中1名員警手指遭刀刃劃傷，目前救護人員已將兩人送醫，詳細事發原因正待釐清。

據了解，今傍晚該男子就情緒不穩，持刀裸上身在街上振振有詞，警方派出多人到場，與持刀男子對峙，過程中為了奪刀，員警疑一度遭男子拖行，雙方追逐約20公尺後，直到右昌國中前，該男子才遭壓制。

由於男子手持利刃，不僅劃傷壓制員警，自己身上也被利刃劃傷，鮮血噴濺四處，1名婦人載著女兒經過事發地點，機車也被鮮血噴濺，幸母女均安。