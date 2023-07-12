快訊

中職／連續3年落選人數超過百人 今年高達134人破紀錄

分科測驗首日落幕！數甲創新「學生恐過難忘父親節」 四科解答一次看

郭侯握手破冰？侯友宜自曝「兩個月相約不得其門而入」今終於見到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園少年慶祝放榜戲水3溺斃 檢警相驗死因出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

高中免試入學昨天放榜，桃園市大溪7名國中生為了慶祝，跑到小烏來特定風景區宇內溪戲水，結果發生不幸意外，其中1名陳姓和2名蘇姓少年被暗流捲入深潭失去生命跡象，送醫搶救後宣告不治；檢警今天安排相驗，陳、蘇3人死因均與溺水窒息有關，遺體已發還家屬。

溺水意外讓死者家屬悲痛萬分，其中1名蘇姓少年父親上午到宇內溪招魂，心痛表示孩子昨天上午還開心分享錄取理想學校，未料下午出門之後，父子從此天人永隔。另1名蘇姓少年的父親則說孩子很乖，由於家裡是低收入戶，孩子曾想半工半讀完成學業，突如其來的意外讓人錯愕心痛。

據了解，檢警今天前往桃殯和醫院相驗遺體，死亡3人死因均與溺水和缺氧窒息死有關，由於家屬對死因沒意見，目前也未追究相關人員過失責任，遺體已經發還。

桃園市小烏來特定風景區昨天發生國中生戲水溺斃意外，檢警今天相驗死因出爐。記者曾增勳／攝影
桃園市小烏來特定風景區昨天發生國中生戲水溺斃意外，檢警今天相驗死因出爐。記者曾增勳／攝影

溺水 免試入學 烏來

延伸閱讀

慶放榜卻天人永隔…小烏來宇內溪4年奪4命 溺水熱點曝

3國中生小烏來戲水溺斃 桃市府：將邀請中央共同檢討

雷擊桃園高壓電斷線 平鎮大溪1393戶停電

日本石垣島奇景！戲水海灘旁是愛三飛彈陣地 觀光客吃驚

相關新聞

北市補習班老師打學童疑因字太醜 家長氣炸報案提告

有網友在臉書社團發文，指士林區某間文理補習班的老師只因學童字醜就打人，家長已提告。北市警方今晚證實已受理報案，並依相關規...

高雄1男子持3刀街頭與警對峙 員警奪刀遭劃傷嚇壞路人

高雄楠梓區盛昌街一帶今晚6時許傳出警匪對峙，1名男子疑似情緒不穩，拿著3把刀在街上叫囂，警方獲報後到場，壓制過程中1名員...

桃園少年慶祝放榜戲水3溺斃 檢警相驗死因出爐

高中免試入學昨天放榜，桃園市大溪7名國中生為了慶祝，跑到小烏來特定風景區宇內溪戲水，結果發生不幸意外，其中1名陳姓和2名...

第一次幫孕婦接生母女均安 桃消防員說心情緊張到感動

桃園市蕭姓孕婦昨天上午感覺「寶寶快出來了」求助119，龍潭消防分隊隊員歐哲宏、劉偉傑接獲任務，新手上路火速趕到協助送醫，...

慶放榜卻天人永隔…小烏來宇內溪4年奪4命 溺水熱點曝

桃園市大溪國中7名畢業生慶祝高中放榜，昨下午相約至復興區小烏來風景特定區旁宇內溪戲水，卻發生溺水意外，造成3人死亡。對此...

苗栗公設休憩場域被濫倒20噸事業廢棄物 鎮長：藐視公權力

實在太惡劣！苗栗縣後龍鎮公所多年前向高公局租用埔頂里國道3號高架橋下土地，作為民眾休憩、運動場地使用，昨天上午竟發現被人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦