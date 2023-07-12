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桃園少年慶祝放榜戲水3溺斃 檢警相驗死因出爐
高中免試入學昨天放榜，桃園市大溪7名國中生為了慶祝，跑到小烏來特定風景區宇內溪戲水，結果發生不幸意外，其中1名陳姓和2名蘇姓少年被暗流捲入深潭失去生命跡象，送醫搶救後宣告不治；檢警今天安排相驗，陳、蘇3人死因均與溺水窒息有關，遺體已發還家屬。
溺水意外讓死者家屬悲痛萬分，其中1名蘇姓少年父親上午到宇內溪招魂，心痛表示孩子昨天上午還開心分享錄取理想學校，未料下午出門之後，父子從此天人永隔。另1名蘇姓少年的父親則說孩子很乖，由於家裡是低收入戶，孩子曾想半工半讀完成學業，突如其來的意外讓人錯愕心痛。
據了解，檢警今天前往桃殯和醫院相驗遺體，死亡3人死因均與溺水和缺氧窒息死有關，由於家屬對死因沒意見，目前也未追究相關人員過失責任，遺體已經發還。
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