慶放榜卻天人永隔…小烏來宇內溪4年奪4命 溺水熱點曝
桃園市大溪國中7名畢業生慶祝高中放榜，昨下午相約至復興區小烏來風景特定區旁宇內溪戲水，卻發生溺水意外，造成3人死亡。對此桃園市消防局指出，宇內溪流域為溺水意外熱點，近4年已奪走4條寶貴生命，呼籲民眾夏日戲水務必選擇合法戲水場所，如遇他人溺水牢記救溺5步「叫、叫、伸、拋、划」，切勿貿然下水救人。
大溪國中7名畢業生昨天慶祝錄取高中職，相約復興區宇內溪上游深潭跳水消暑，7人疑從遭破壞的圍籬進入，其中陳姓及2名蘇姓學生3人被漩渦捲入6公尺深水底，即便同學立即報警求救，被救起時3人皆無生命跡象，最後送醫經搶救仍宣告不治。
其中陳姓學生父親表示，兒子是籃球校隊，從小就很會游泳，對朋友非常講義氣，這次錄取新屋高中籃球隊繼續打球，沒想到昨天和同學7人去玩水，當下兒子見同學溺水拉起2人，看見第3人上不來，奮不顧身跳下去救，卻拉不起來一起出意外。
桃園市消防局統計，2020年至今溺水案件共發生42件，造成30人身亡，僅12人獲救；其中溪河溺水死亡者占12人，池塘溺水死亡者占12人，海岸線1公里內近海溺水死亡者占4人，魚塭溺水死亡者占2人。
消防局第四大隊指出，近2年所轄平鎮區、龍潭區、大溪區、復興區因戲水不慎溺水案件共13件，發生熱點分別為復興區水庫上游（大漢溪、霞雲溪、宇內溪）流域8件、大溪區水庫下游（溪州大橋至武嶺橋段）流域5件，均發生在未開放戲水的區域；目前桃園市觀光旅遊局規範的野外合法戲水場所僅有「宇內溪戲水區」，該區以外之野溪均未開放。
第四大隊強調，大多溪流或看似平靜的深潭都可能暗藏漩渦，一般人不黯水性很容易深陷其中，無法掙脫導致溺水。呼籲民眾夏日外出消暑戲水，選擇具備救生員的合法戲水場所最重要，並穿戴合適的救生衣和浮具。萬一遇他人溺水，牢記救溺5步「叫、叫、伸、拋、划」，間接進行搭救，勿貿然下水救人。
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