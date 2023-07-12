聽新聞
test
0:00 / 0:00
3國中生小烏來戲水溺斃 桃市府：將邀請中央共同檢討
桃園市大溪國中7名畢業生昨相約復興區宇內溪上游深潭跳水消暑，其中3名學生卻不幸溺斃。市府表示，除盤點所有潛在風險較高水域，加強安全管理與改善外，近期也將再召開水域安全協調會議，由教育局、消防局、警察局、觀旅局等相關單位，並邀請中央相關單位，進一步檢討相關水域安全措施與宣導工作，加強、改善水域安全措施。
市府表示，每年皆定期召開2次跨局處水域安全協調會議，今年3月下旬已提高層級，由副市長王明鉅主持。
市府指出，水域安全須由各局處維護，像消防局會訂定年度加強水域救援能力實施計畫、建立水域救援緊急聯絡名冊，不定期執行防溺車巡；警察局加強巡邏轄內開放水域；水務局加強轄內市管河川、水路，設置簡易救生器材及警告標示牌；海岸管理工程處於沿海易溺水水域，設置警告標示牌與救生圈等簡易救生器材；觀旅局辦理轄管風景區水域防溺工作；教育局也會在戲水旺季加強防溺宣導。
市府表示，除了地方轄管區域之外，市府也透過協調會議邀請農田水利署桃園管理處、石門管理處針對大圳及陂塘周邊設置警告標示牌；經濟部水利署北區水資源局針對石門水庫範圍巡防；水利署河川局配合維護水域周邊設置警告；海巡署針對近岸海域相關活動監控、違規勸導及取締作為。近期市府也將發函請相關各單位再次檢視高風險區域的警示與維護作為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言