男子4天2度倒廢土遭警當場逮捕 若判刑確定將吊銷駕照

溫姓男子本月6日在桃園市楊梅區楊湖路一段585巷棄置大量廢土，過沒4天竟食髓知味，10日晚間又駕車到楊梅意圖故技重施，結果遭警方當場逮捕。市府環保局表示，全案除依廢清法開罰外，警方也將以公共危險罪將溫男移送法辦，若法院判刑確定，溫男將被吊銷駕照，終身不可考領。

環保局表示，6日接獲陳情，指楊梅區楊湖路一段585巷道路，遭棄置大量疑似黏土的廢土方，環保局獲報後派員稽查，發現廢土體積約達24立方公尺，現場採樣分析後，同步啟動檢警環機制。

楊梅警分局調閱監視器以車追人，經多方比對鎖定違法車輛，10日晚間在楊梅區環東路298巷125號旁查獲駕駛同車的温姓男子，當時他車上滿載土石方，警方懷疑温男意圖故技重施，立即帶回派出所。

温男警詢時坦承，6日棄置的廢土石方來自台北市內湖區某工地，他經朋友介紹，以一車1萬9500元代價前往載運，因貪圖一時方便，將廢棄物棄置於楊梅區楊湖路一段585巷。

至於10日晚間查獲的土石方，溫男雖提供新北市土城區某工程土石方證明，並稱運送時間太晚才暫留楊梅區環東路，預計隔天一早再出發前往處置場所，但環保局調查發現該車輛軌跡與運送路線完全偏移，不採信温男說詞。

環保局表示，此案已依違反廢清法第41條及第46條函送楊梅分局偵辦，並依法查扣車輛；依廢清法，違反第9條者最高可處30萬元以下罰鍰；違反第41條者，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。