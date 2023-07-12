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放暑假逛圖書館 女童突走失母大哭⋯一轉身在閱覽區
放暑假許多家長帶著小朋友外出，不過桃園八德警分局廣興派出所昨晚7點多接獲民眾報案，稱廣福路北景雲圖書館有孩童走失，立即趕往現場處理，得知一名7歲女童走失，媽媽急得哭了出來，所幸經眾人協力尋找順利在閱覽區找到女童，結束一場驚魂。
當時員警獲報到場，盧姓媽媽情緒激動不停哭泣，表示趁放暑假帶兒子、女兒來圖書館看書，其中7歲女兒突走失不見蹤影，遍尋不著非常著急，警方安撫其情緒後，詢問走失女童的特徵，穿著白色衣服、有圖案的褲子，立即與熱心民眾在圖書館內外及旁運動中心附近尋找。
對此警方調閱監視器，確認女童未走出圖書館，經眾人齊心合力在圖書館內再次尋找，最後在圖書館內的閱覽區找到女童，所幸女童沒有發生意外，順利重回媽媽的懷抱。
八德分局提醒家長，正值學童暑假期間，家庭出遊活動多孩童活動力強、好奇心也強，往往較無危險警覺性，家長應儘量避免讓年幼孩童離開視線，盼家長多一份耐心多一份安心，時刻小心留意，以免孩童走失情事發生。
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