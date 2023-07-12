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年利率超高坑殺同鄉 新北警逮破菲裔女高利貸集團

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

52歲胡姓菲裔女子經營高利貸集團且專坑同鄉，年利率高達420%到450%，放貸超過10年，不法獲利粗估500萬以上，新北市刑大獲報後展開蒐證，發現胡女追債會追到債務人菲律賓老家恐嚇，日前派員搜索，將胡女及3名成員等4人逮捕。

據悉胡女嫁台15年，已領有身分證，約莫10年前接觸到貸款相關知識，開始對同鄉小額放款，但年利率極高，這些年來不法所得粗估500萬以上，但債務人被高利率的債務壓得喘不過氣，甚至胡女追債追到老家恐嚇的行為，更是苦不堪言。

新北刑大獲報後展開蒐證，得知胡女除追債追到老家，還會在台灣同鄉聚會圈子中放話，破壞債務人信譽，警方申請搜索票，兵分多路前往新北、桃園搜索，將胡女及3名成員帶回，查扣贓款13萬餘元、5支手機、4本銀行存摺、借據及借款帳冊等證物。

警方初步清查將近20餘人受害，但研判受害者應該更多，將持續清查，詢後依重利、恐嚇、組織等多項罪嫌，將胡女等4人送辦。

年利率超高坑殺同鄉！新北警逮破菲裔女高利貸集團。記者李易昌／翻攝
年利率超高坑殺同鄉！新北警逮破菲裔女高利貸集團。記者李易昌／翻攝
年利率超高坑殺同鄉！新北警逮破菲裔女高利貸集團。記者李易昌／翻攝
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債務 恐嚇

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