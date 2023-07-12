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影／女駕駛怪異龜速貼著道路邊線 撞上路邊貨車推倒5機車
新北市八里區今天中午有1起車禍，24歲潘姓女子獨自駕駛轎車，撞上路旁停放的貨車，貨車又向前推撞倒5輛機車，無人受傷。潘女自稱因為眩光，但警方調閱監視器發現她的行車動態有點怪，詳細肇事原因還需進一步調查釐清。
據了解，這起事故發生在八里區中華路二段某超商前方，突然一陣撞擊聲嚇壞許多民眾，店門前路旁停車格整排機車倒下，肇事的年輕女駕駛坐在車內，看起來沒有大礙。
警方獲報趕抵，潘女身上沒有明顯外傷，直說頭暈，先由救護車送至淡水馬偕醫院檢查，沒有喝酒，她初步說是因為中午太陽很大造成眩光看不清楚，導致失控撞上路旁貨車。
但警方調閱監視器，發現她的車在撞擊之前，幾乎是貼著右側道路邊線行駛，速度也比周邊其他車明顯緩慢，最後持續向右偏移撞上路旁貨車，行車動態令人感覺怪怪的，詳細肇事原因還需進一步調查釐清。
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