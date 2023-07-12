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基隆廂形大貨車轉彎門鬆開 50桶沙泣油掉落汙染路面

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

姜姓男子駕駛廂形大貨車送貨，疑左側車廂門未鎖緊，今天行經基隆市中山一路、忠一路口時，車內約50桶沙拉油掉落路面，油品汙染路面。市議員施偉政經過發現，聯絡消防局、環保局協助清理現場，防範機車摔車等事故發生。

施偉政說，今天11點半左右經過中山一路，在基隆火車站南站附近路段，看到1輛大貨車停靠路邊，車旁散落沙拉油桶，還有沙拉油漏出汙染路面。

施說，他到達現場時，警方已派員到場維持交通秩序，環保局清潔隊人員也在清理油汙，他再聯絡消防局協助沖洗路面，以免有人摔車受傷。

據了解，20多歲姜男今天開車載運疑要送往部隊的沙拉油，從忠一路右轉中山一路時，因為左側車廂門沒有關妥，車廂門鬆開，廂內約50桶沙拉油桶掉落路面，部分毀損，沙泣油汙染外側車道。

警方獲報到場疏導交通，防範衍生二次車禍。施偉政說，城際轉運站未來通車後，事故路段車流量會更多，提醒市府規畫完善標線、標誌，避免事故發生。

姜姓男子今天駕駛大貨車行經基隆市中山一路，車上約50桶沙拉油掉落路面，汙染路面，環保局清潔隊員到場清除油汙。圖／施偉政提供
姜姓男子今天駕駛大貨車行經基隆市中山一路，車上約50桶沙拉油掉落路面，汙染路面，環保局清潔隊員到場清除油汙。圖／施偉政提供
姜姓男子今天駕駛大貨車行經基隆市中山一路，因車廂關未關妥，車上約50桶沙拉油掉落路面，汙染路面。記者邱瑞杰／翻攝
姜姓男子今天駕駛大貨車行經基隆市中山一路，因車廂關未關妥，車上約50桶沙拉油掉落路面，汙染路面。記者邱瑞杰／翻攝
姜姓男子今天駕駛大貨車行經基隆市中山一路，車上約50桶沙拉油掉落路面，汙染路面，環保局清潔隊員到場清除油汙。圖／施偉政提供
姜姓男子今天駕駛大貨車行經基隆市中山一路，車上約50桶沙拉油掉落路面，汙染路面，環保局清潔隊員到場清除油汙。圖／施偉政提供
姜姓男子今天駕駛大貨車行經基隆市中山一路，因車廂關未關妥，車上約50桶沙拉油掉落路面，汙染路面。記者邱瑞杰／翻攝
姜姓男子今天駕駛大貨車行經基隆市中山一路，因車廂關未關妥，車上約50桶沙拉油掉落路面，汙染路面。記者邱瑞杰／翻攝

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