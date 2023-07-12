影／桃園男駕駛起重機稱「想事情恍神」 5車連環撞1死1傷

桃園市21歲余姓男子今天上午駕駛移動式起重機，行經平鎮區中豐路一段128巷口，疑似精神不濟恍神，先撞上前方騎乘腳踏車的59歲張姓男子及停放路邊的2輛轎車，再撞擊前方曾姓男子駕駛的轎車，造成張男死亡，曾男頸脖挫傷，警方訊後將余男依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦釐清肇責及原因。

警方調查，余姓男子駕駛移動式起重機，由平鎮區開往龍潭方向工作，該輛起重機車輛中行駛至平鎮中豐路一段128巷口，突然往前撞擊前方同向的騎腳踏車的張男，撞擊猛烈腳踏車扭曲變形、零件散落一地，張男倒地躺在地上，送醫不治。

余男的起重機車輛車禍後，重心不穩又連撞停放路旁的2輛轎車，車身及車尾嚴重變形，起重機再衝撞擊前方73歲曾姓男子駕駛的轎車，曾男轎車更被撞進路邊農地的鐵製圍欄損毀，大小車及腳踏車5車事故，一度造成中豐路塞車，警方對余男、曾男進行酒測值皆為0，訊後將余男依過失致死罪嫌移送檢方偵辦，釐清車禍肇事原因及責任。