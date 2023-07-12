聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園男駕駛起重機稱「想事情恍神」 5車連環撞1死1傷
桃園市21歲余姓男子今天上午駕駛移動式起重機，行經平鎮區中豐路一段128巷口，疑似精神不濟恍神，先撞上前方騎乘腳踏車的59歲張姓男子及停放路邊的2輛轎車，再撞擊前方曾姓男子駕駛的轎車，造成張男死亡，曾男頸脖挫傷，警方訊後將余男依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦釐清肇責及原因。
警方調查，余姓男子駕駛移動式起重機，由平鎮區開往龍潭方向工作，該輛起重機車輛中行駛至平鎮中豐路一段128巷口，突然往前撞擊前方同向的騎腳踏車的張男，撞擊猛烈腳踏車扭曲變形、零件散落一地，張男倒地躺在地上，送醫不治。
余男的起重機車輛車禍後，重心不穩又連撞停放路旁的2輛轎車，車身及車尾嚴重變形，起重機再衝撞擊前方73歲曾姓男子駕駛的轎車，曾男轎車更被撞進路邊農地的鐵製圍欄損毀，大小車及腳踏車5車事故，一度造成中豐路塞車，警方對余男、曾男進行酒測值皆為0，訊後將余男依過失致死罪嫌移送檢方偵辦，釐清車禍肇事原因及責任。
余男指稱，他昨天下午5時就下班，經過充分休息，沒有疲勞駕駛，但他承認當下因為想事情而恍神，等回神後發現來不及，未料發生車禍撞到人。張男家人表示，張男吃完早餐，騎腳踏車出外運動，不幸被撞飛來橫禍，家人悲痛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言