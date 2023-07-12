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婦人騎車左轉未禮讓 慘遭17歲無照騎車少年撞飛

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮一名無照少年，昨上午一早7點多騎車途經苗130線與福田十三路口時，前方對向突有婦人騎車左轉，結果兩機車直接發生嚴重碰撞，兩機車騎士均摔倒受傷送醫；警方到場發現，男騎士僅17歲、無照駕駛，婦人為65歲，雙方無酒駕，肇事責任尚待釐清。

苑裡分駐所所長林健平表示，昨（11日）7點50分左右，接獲110轉報，員警趕赴現場，先行協助將傷者送醫，經瞭解雙方都是沿苗130線行駛，在閃黃燈路口欲左轉小路的女騎士，慘遭對向直行男騎士衝撞，兩肇人車都摔到路肩去。

婦人上半身還一度被慘壓在機車底下，所幸她有戴安全帽，經送醫就治，兩人除身體多處擦傷外，意識清楚無大礙，酒測值均為0%，事故及肇責待釐清。

通霄分局分局長陳至瑋呼籲，用路人務必遵守交通規則，行經無路誌路口請減速慢行，並遵循轉彎車應禮讓直行車先行規定，以免發生交通事故，危害自身與他人生命財產安全。

兩肇人車都摔到路肩去，所幸少年級婦人兩受傷騎士經送醫後均無大礙。圖／警方提供
兩肇人車都摔到路肩去，所幸少年級婦人兩受傷騎士經送醫後均無大礙。圖／警方提供

車禍 機車騎士 苗栗縣

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