快訊

星二代殺警服外役監挨轟「回牢籠」 藝人易淑寬為兒抱屈：抹煞重生機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄老婦違規穿越雙黃線 遭機車騎士直接「擊落」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

網傳高雄市前鎮區瑞隆路發生車禍，警方查出，是1名老婦牽腳踏車違規穿越雙黃線，遭直行的機車騎士撞個正著；老婦左腳骨折，幸沒生命危險，不但受傷還將吃罰單。

網路「社會事新聞影音」今天傳出這場車禍意外的影像，載述「男童牽腳踏車橫越馬路遭撞飛」，不過，高雄市警前鎮分局了解，這場車禍發生在今天上午7時52分，是81歲的林姓老婦牽腳踏車跨越瑞隆路的雙黃線，鄭姓男子騎機車撞上，老婦跌倒受傷、左腳骨折，送醫時意識清醒，無生命危險。警方對雙方酒測，都無酒精反應。

前鎮警分局表示，依據道路交通安全規則規定，行人在設有行人穿越道的路段，必須經由行人穿越道穿越馬路，不得在其100公尺範圍內穿越道路、在畫有分向限制線之路段不得穿越道路，違者可依道路交通管理處罰條例，處罰500元罰鍰。

警方指出，這場車禍發生地點附近約20公尺處，便有行人穿越道，但林姓老婦未依規定穿越道路，將依規定舉發。

林姓老婦今天騎腳踏車穿越雙黃線，遭鄭姓男子騎機車撞飛。記者林保光／翻攝
林姓老婦今天騎腳踏車穿越雙黃線，遭鄭姓男子騎機車撞飛。記者林保光／翻攝
林姓老婦今天騎腳踏車穿越雙黃線，遭鄭姓男子騎機車撞飛。圖／擷取自社會事新聞影音
林姓老婦今天騎腳踏車穿越雙黃線，遭鄭姓男子騎機車撞飛。圖／擷取自社會事新聞影音

車禍 腳踏車 骨折

延伸閱讀

柯文哲訪高雄義民廟 黃柏霖以廟方常委身分接待

高雄百萬大重機男直行撞左轉轎車 意識清楚送醫…5小時後不治

高雄女遇詐騙報錯資料 衰男帳戶遭凍結領不出錢

高雄登革熱有11例 今天啟動38區全面大掃蕩

相關新聞

開車回家進地下室遭檢舉罰900元？竹北警這原因撤單

新竹縣議員陳凱榮接獲民眾陳情，表示遭警開罰900元，原因是「不遵守道路交通標線之指示」，但附上的違規照片中，民眾卻停在自...

影／年輕女司機貼著道路邊線緩慢開車 撞上路邊貨車推倒5輛機車

新北市八里區今天中午有1起車禍，24歲潘姓女子獨自駕駛轎車，撞上路旁停放的貨車，貨車又向前推撞倒5輛機車，無人受傷。潘女...

基隆廂形大貨車轉彎門鬆開 50桶沙泣油掉落汙染路面

姜姓男子駕駛廂形大貨車送貨，疑左側車廂門未鎖緊，今天行經基隆市中山一路、忠一路口時，車內約50桶沙拉油掉落路面，油品汙染...

影／桃園男駕駛起重機稱「想事情恍神」 5車連環撞1死1傷

桃園市21歲余姓男子今天上午駕駛移動式起重機，行經平鎮區中豐路一段128巷口，疑似精神不濟恍神，先撞上前方騎乘腳踏車的5...

婦人騎車左轉未禮讓 慘遭17歲無照騎車少年撞飛

苗栗縣苑裡鎮一名無照少年，昨上午一早7點多騎車途經苗130線與福田十三路口時，前方對向突有婦人騎車左轉，結果兩機車直接發...

高雄老婦違規穿越雙黃線 遭機車騎士直接「擊落」

網傳高雄市前鎮區瑞隆路發生車禍，警方查出，是1名老婦騎腳踏車違規穿越雙黃線，遭直行的機車騎士撞個正著。老婦摔落，左腳骨折...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦