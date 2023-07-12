高雄老婦違規穿越雙黃線 遭機車騎士直接「擊落」

網傳高雄市前鎮區瑞隆路發生車禍，警方查出，是1名老婦牽腳踏車違規穿越雙黃線，遭直行的機車騎士撞個正著；老婦左腳骨折，幸沒生命危險，不但受傷還將吃罰單。

網路「社會事新聞影音」今天傳出這場車禍意外的影像，載述「男童牽腳踏車橫越馬路遭撞飛」，不過，高雄市警前鎮分局了解，這場車禍發生在今天上午7時52分，是81歲的林姓老婦牽腳踏車跨越瑞隆路的雙黃線，鄭姓男子騎機車撞上，老婦跌倒受傷、左腳骨折，送醫時意識清醒，無生命危險。警方對雙方酒測，都無酒精反應。

前鎮警分局表示，依據道路交通安全規則規定，行人在設有行人穿越道的路段，必須經由行人穿越道穿越馬路，不得在其100公尺範圍內穿越道路、在畫有分向限制線之路段不得穿越道路，違者可依道路交通管理處罰條例，處罰500元罰鍰。