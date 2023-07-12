屋主被通知失物招領 才驚覺原來家中被闖空門

屏東縣黃姓男子本月10日接到派出所來電有失物招領，黃男到派出所領取時，發現皮包內的健保卡，應該是放在家中，怎麼會被丟到外面，回到家後才發現，原來一樓物品散亂，家中遭竊，發現家中金飾等物品遭竊，損失1.1萬元，警方鎖定竊嫌吳姓男子。

屏東縣內埔警分局表示，本月10日清晨5點受理盧姓民眾拾得物報案後，當天清晨6點隨即通知失主黃姓男子來認領，黃男認領時發現，這些遺失物應該是放在家中，怎麼會健保卡、皮包都在外面掉了。

黃男返回家中才驚覺，家中物品散亂，遭闖空門，發現遭竊物品有健保卡、手提包、金飾及現金新臺幣3000元，總計損失新臺幣約1萬1000元。