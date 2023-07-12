真的「趁火打劫」！桃園男子五金行潑酒精縱火 眾人逃命他卻搬東西

桃園中壢一家五金行去年4月發生火警，雖然火勢不大，半小時內就迅速撲滅，但店家清點災損發現商品短少，調閱監視器才發現店面是被一名徐姓男子縱火，商品也是徐男趁大家逃命之際摸走；桃園地院審理此案，今依放火燒毀他人所有物、乘火災之際竊盜2罪分判徐男1年6月和6月徒刑，竊盜部分得易科罰金。

檢警調查，徐男去年4月20日上午9時許走進中壢某五金行，不久便將消毒酒精潑灑在五金行貨架上的包包，然後用打火機點燃，結果火勢迅速延燒到包包旁的鞋子、紙箱等物，天花板也被燒熔掉落。事發當下，店員和其他顧客見狀紛紛逃命，徐男卻趁此時偷走店內的淨水器和電鍋，其中電鍋變賣得手300元，因此被控公共危險等罪。

審理時，徐男坦承放火，供稱自己是看到店員和顧客都跑走，才起意偷貨架上的物品。他辯稱自己因長期飲酒需定期接受治療，犯案有可能是受疾病影響，主張自己案發時欠缺辨識行為違法能力，希望能依法減輕其刑，但法院囑託醫院鑑定，報告結果難認他犯案時精神病發致無法辨識行為違法情形。