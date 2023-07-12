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北市男在酒吧懷疑手機被偷怒報警 酒醉飆罵反遭逮捕送派出所

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子日前在西門町一間酒吧消費，飲酒後要離開發現手機不見了，懷疑酒吧店員偷竊立刻報警，警方趕抵釐清手機沒有被偷，是掉在座位邊角深處，確認無虞後要酒醉的林男離去，孰料他發酒瘋，認為就是店家偷了手機，脫口而出「警察都是垃圾」又飆粗話，當場被依妨害公務罪嫌逮捕送辦。

警方2日晚上7點多獲報，萬華區漢中街一帶的酒吧有竊盜案趕抵，林男（36歲）稱在酒吧消費離去時發現手機不見了，懷疑被店家偷竊，員警到場見林男還在跟店員爭執，先拉開雙方，釐清狀況後幫忙找手機。

警方很快的就在林男酒吧座位邊角深處找到手機，確認手機狀況沒有問題也沒有偷竊情事，要求顧客林男離去，沒想到他突然發酒瘋，自認報案沒有錯、就是被店家偷，開始胡言亂語，警方當場制止還被罵「你們這些警察都是垃圾」等，還罵三字經，員警不堪受辱，認為他涉嫌妨害公務依法上銬逮捕，警詢後依法送辦。

林男酒醒後，發現一切都是「自己報案自己惹的」，不敢說話，也對警察十分抱歉。萬華警方提醒民眾應理性飲酒，勿逞口舌之快而有辱罵公務員情事，並強調絕不允許任何挑釁公權力的妨害公務行為，勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名男子日前在萬華西門町一間酒吧消費，懷疑手機被店員偷竊報警，警察到場幫忙找到手機確認沒有偷竊情事要他離去，他卻罵警「垃圾」等語，被依法逮捕。記者翁至成／翻攝
一名男子日前在萬華西門町一間酒吧消費，懷疑手機被店員偷竊報警，警察到場幫忙找到手機確認沒有偷竊情事要他離去，他卻罵警「垃圾」等語，被依法逮捕。記者翁至成／翻攝

偷竊 警察 妨害公務

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