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高雄百萬大重機男直行撞左轉轎車 意識清楚送醫…5小時後不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄51歲徐姓男子騎乘市價百萬元的杜卡迪大型重機車，昨傍晚6時許行經仁武區中正路時，與對向駕駛黑色轎車的薛男發生碰撞，徐男倒地後送醫，急救約5小時後宣告不治，警方初步調查，疑為薛男未禮讓直行的徐男釀禍，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。

警方表示，徐男當時騎乘百萬重機沿中正路南向北直行，行經事故路口時，正好碰到薛男駕車要左轉，但薛男疑未等徐男通過，隨即轉入左轉路口，徐男因閃避不及撞上薛男車頭，連人帶車倒地。

警消獲報後到場，徐男還有意識，經消防員送醫後，病情卻急轉直下，昨晚間11時許，經醫院搶救後宣告不治。

徐男、薛男都無酒駕，事故路口沒有號誌燈，但依規定，左轉車輛要禮讓直行車輛先行，初判事故主因為直行車未禮讓，詳細肇責已由警方測繪釐清。

徐男騎乘百萬杜卡迪重機與薛姓男子駕駛的轎車發生碰撞，徐倒地後送醫，急救後不治。記者張議晨/翻攝
徐男騎乘百萬杜卡迪重機與薛姓男子駕駛的轎車發生碰撞，徐倒地後送醫，急救後不治。記者張議晨/翻攝

重機 消防員

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