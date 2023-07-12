聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄百萬大重機男直行撞左轉轎車 意識清楚送醫…5小時後不治
高雄51歲徐姓男子騎乘市價百萬元的杜卡迪大型重機車，昨傍晚6時許行經仁武區中正路時，與對向駕駛黑色轎車的薛男發生碰撞，徐男倒地後送醫，急救約5小時後宣告不治，警方初步調查，疑為薛男未禮讓直行的徐男釀禍，全案朝過失致死罪嫌偵辦中。
警方表示，徐男當時騎乘百萬重機沿中正路南向北直行，行經事故路口時，正好碰到薛男駕車要左轉，但薛男疑未等徐男通過，隨即轉入左轉路口，徐男因閃避不及撞上薛男車頭，連人帶車倒地。
警消獲報後到場，徐男還有意識，經消防員送醫後，病情卻急轉直下，昨晚間11時許，經醫院搶救後宣告不治。
徐男、薛男都無酒駕，事故路口沒有號誌燈，但依規定，左轉車輛要禮讓直行車輛先行，初判事故主因為直行車未禮讓，詳細肇責已由警方測繪釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言