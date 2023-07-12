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影／北巿公車專用道1公車未煞停 直撞3公車致6人受傷送醫
58劉姓公車司機今天上午9時許，駕車駛入台北市大同區民權西路口公車站，疑似未注意前方多輛公車已進站，未減速煞停，追撞前方3輛公車，造成第三車的司機、乘客等6人受有擦挫傷送醫。警方到場排除車禍，恢復交通順暢。
大同警分局指出，劉姓公車司機今上午沿北市重慶北路三段北往南公車專用道，駛入民權西路口公車站，疑似未注意前方公車已進站未減速煞停，在公車專用道追撞前方3輛公車，當場擋風玻璃碎裂，第三車車尾凹陷受損，第三車56歲呂姓司機及車上5名乘客，臉部、手部受有擦挫傷，共計6人送醫救治。
警方指出，車禍現場於公車專用道，未造成交通堵塞，車禍事故約1小時排除，恢復交通順暢。警方呼籲，依道路交通安全規則第94條規定，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，與前車保持安全距離，遵守交通規則，避免發生車禍。
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