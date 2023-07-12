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經停等區禮讓機車後右轉 竟被開罰 民：真不知哪違規？

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市一汽車駕駛近期收到罰單，從圖片中顯示他行駛經過機車停等區時，先禮讓機車先行後右轉，未料竟被投訴開罰「不遵守道路交通標線」，讓他直說「車子右轉進入自家地下停車場，真不知那裡違規？」警方回應，從影片中有看到原先是紅燈，汽車已在機車停等區，可能有違規的那張未寄出，才讓民眾有誤解，會再請廠商注意。

民眾說，當時他正準備回到地下停車場，他經過機車停等區時，禮讓機車先走，沒想到就被檢舉「不遵守道路交通標線」，開罰900元，從照片中，他看不出哪裡違規？4張照片都顯示，前方是綠燈，他也不是闖紅燈右轉。

新竹縣政府警察局交通隊回應，後方檢舉的民眾附上影片，從影片中看見紅燈時，汽車已到機車停等區，但影片中，無法確認該車是因前方車子擋住，反應不及停在此，或是有不可抗拒的因素，影片中沒有完整拍到紅燈前狀況。對此，今天緊急討論後，認為此案有爭議，將撤銷舉發。

針對違規照片「看不出違規事實」，交通隊解釋，系統擷取4張照片寄出，可能違規的那1張沒有寄出，才讓民眾有誤解，這部分會再請廠商注意。

對此，長期關注交通的竹縣議員陳凱榮直言，裁罰單位認為有「違規事實」，應該直接把證據給民眾，不該寄出未違規的照片，讓民眾看不懂，甚至還要花時間去申訴，光從這4張照片來看，如果有號誌轉換的過程，應按照時間序來排列，呼籲警方的開單應更嚴謹。

陳凱榮表示，竹北大樓通常都有地下停車場，有些進、出口在號誌燈的前面，意即在號誌燈前就要右彎，但也可能發生原本綠燈，因汽車駕駛要禮讓右側摩托車先走，號誌最後從綠轉紅，將發生在紅燈佔用機車停等區的疑慮，此情況也會有爭議。

陳凱榮說，他去年收到民眾反應，偏移車道禮讓救護車先行，卻被科技執法從高空拍到開罰，但違規照清楚看見後方有台救護車，結果還是被認定是「偏移車道違規」，民眾為此花時間申訴，陳凱榮認為警方在第一關「就要嚴謹把關」，而非照開不誤，讓民眾浪費時間跑流程。

收到罰單後的民中直說「車子右轉進入自家的地下停車場，真不知那裡違規？」圖／陳凱榮提供
收到罰單後的民中直說「車子右轉進入自家的地下停車場，真不知那裡違規？」圖／陳凱榮提供
罰單寫明依據「不遵守道路交通標線的指示」開罰900元。圖／陳凱榮提供
罰單寫明依據「不遵守道路交通標線的指示」開罰900元。圖／陳凱榮提供
民眾偏移車道禮讓救護車先行，被科技執法從高空拍到，違規照片中看得到車子後方有一輛救護車。圖／陳凱榮提供
民眾偏移車道禮讓救護車先行，被科技執法從高空拍到，違規照片中看得到車子後方有一輛救護車。圖／陳凱榮提供

停車場 新竹

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