經停等區禮讓機車後右轉 竟被開罰 民：真不知哪違規？

新竹縣竹北市一汽車駕駛近期收到罰單，從圖片中顯示他行駛經過機車停等區時，先禮讓機車先行後右轉，未料竟被投訴開罰「不遵守道路交通標線」，讓他直說「車子右轉進入自家地下停車場，真不知那裡違規？」警方回應，從影片中有看到原先是紅燈，汽車已在機車停等區，可能有違規的那張未寄出，才讓民眾有誤解，會再請廠商注意。

民眾說，當時他正準備回到地下停車場，他經過機車停等區時，禮讓機車先走，沒想到就被檢舉「不遵守道路交通標線」，開罰900元，從照片中，他看不出哪裡違規？4張照片都顯示，前方是綠燈，他也不是闖紅燈右轉。

新竹縣政府警察局交通隊回應，後方檢舉的民眾附上影片，從影片中看見紅燈時，汽車已到機車停等區，但影片中，無法確認該車是因前方車子擋住，反應不及停在此，或是有不可抗拒的因素，影片中沒有完整拍到紅燈前狀況。對此，今天緊急討論後，認為此案有爭議，將撤銷舉發。

針對違規照片「看不出違規事實」，交通隊解釋，系統擷取4張照片寄出，可能違規的那1張沒有寄出，才讓民眾有誤解，這部分會再請廠商注意。

對此，長期關注交通的竹縣議員陳凱榮直言，裁罰單位認為有「違規事實」，應該直接把證據給民眾，不該寄出未違規的照片，讓民眾看不懂，甚至還要花時間去申訴，光從這4張照片來看，如果有號誌轉換的過程，應按照時間序來排列，呼籲警方的開單應更嚴謹。

陳凱榮表示，竹北大樓通常都有地下停車場，有些進、出口在號誌燈的前面，意即在號誌燈前就要右彎，但也可能發生原本綠燈，因汽車駕駛要禮讓右側摩托車先走，號誌最後從綠轉紅，將發生在紅燈佔用機車停等區的疑慮，此情況也會有爭議。