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女警開巡邏車撞傷女大生 涉持假驗傷單報復 誣告罪起訴 警：決不護短

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警局士林分局警備隊柳姓女警，去年3月開巡邏車撞到王姓女騎士，當下回報自己沒有受傷，賠6600元和解，事後卻涉反制報復，偽造診斷證明書誣告騎士過失傷害，遭依誣告罪起訴。士林警分局今指出決不護短，肇事致人受傷案，已記申誡一次，涉誣告罪部分待判決後，擬議相關人員行政責任。

35歲柳姓女警特考當警察後就在士林分局服務，目前為警備隊隊員，去年3月23日晚上6時許，駕駛巡邏車在中山北路5段切出，撞到王姓騎士，騎士人車倒地受傷，隔天兩人和解賠償6600元。

士林分局指出，發生交通事故後雖和解完畢，但女騎士不滿女警拒絕道歉，到分局提告女警過失傷害，女警聞訊也持診斷書提告騎士。全案去年6月6日移送士檢偵查，7月12日騎士過失傷害部分予以不起訴，騎士便再向女警提出誣告罪告訴；誣告案去年10月24日移送士檢，今年3月6日起訴女警涉犯誣告罪，目前由士林地方法院審理中。

檢方起訴，女騎士認為女警「酸言酸語態度惡劣且拒絕道歉」提告過失傷害，而女警明知自己在車禍時未受傷，涉疑似為了反制報復，意圖使騎士受刑事處分，5月8日女警到文林派出所，持不明方式造成傷害的診斷證明師，誣告騎士過失傷害。

女警表示，不否認因遭騎士提告，才去醫院驗傷。女騎士則稱，女警在車禍發生時說未受傷。女警的同事證稱，送騎士到醫院治療時，女警沒有順便驗傷，返回警備隊後，女警跟總務說「沒有受傷」。檢方認為，女警在車禍發生後多日才驗傷，診斷證明時間為去年4月2日，也有多為「疑似」傷勢，與一般車禍傷勢迥異，認定女警涉嫌誣告，依法起訴。

士林分局督察組指出，女警駕駛巡邏車肇事致人受傷，依警察人員駕車安全考核實施要點第5點第1項第5款規定，處分申誡一次；涉嫌誣告部分，將待審理結果後，再擬議相關人員行政責任。警方重申，警方重視員警風紀「不掩飾、不庇縱、不護短」，全力全力配合司法機關深入調查，展現整飭警紀的決心。

士林分局警備隊柳姓女警開巡邏車撞上女大生。記者蕭雅娟／翻攝
士林分局警備隊柳姓女警開巡邏車撞上女大生。記者蕭雅娟／翻攝
士林分局警備隊柳姓女警開巡邏車撞上女大生，涉持假驗傷單提告過失傷害，反遭依誣告罪起訴。記者蕭雅娟／翻攝
士林分局警備隊柳姓女警開巡邏車撞上女大生，涉持假驗傷單提告過失傷害，反遭依誣告罪起訴。記者蕭雅娟／翻攝

提告 車禍 警察

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