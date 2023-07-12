開車回家進地下室遭檢舉罰900元？ 竹北警這原因撤單
新竹縣議員陳凱榮接獲民眾陳情，表示遭警開罰900元，原因是「不遵守道路交通標線之指示」，但附上的違規照片中，民眾卻停在自家地下停車場前，準備進入地下室，不知哪裡違規？竹北警分局調閱檢舉影片指出，開罰是因為該車停等紅燈時，超越停止線，但因檢舉人未拍到該車是綠燈還是紅燈時超越停止線，為避免爭議，已將罰單撤除。
陳凱榮表示，民眾傳給他相片與罰單陳情，罰單上的違規事實寫著：「不遵守道路交通標線之指示」開罰900元，但照片中民眾是在自家停車場前，準備進入停車場的畫面，雖地上有標示紅線，但該車是準備進入地下室正在等待開門，他自己看了半天，也不知道哪邊違規。
對此竹北警分局表示，經主動重新檢視舉發照片及影片，該車於竹北市惟馨街與環北路一段71巷超越停止線，進入路口範圍等紅燈，因檢舉人未拍攝號誌是轉為紅燈後才超越停止線，或是於號誌為綠燈時已超過停止線，為避免爭議已將罰單撤除。
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