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天氣酷熱難熬 警大半夜為民服務竟是上門關冷氣

聯合報／ 記者林保光／即時報導

警方為民服務無奇不有，高雄市警苓雅分局深夜接獲獨居老婦求助電話，員警趕去她家，才發現這次出勤任務是，幫忙關冷氣

7月4日凌晨3點多，苓雅警分局凱旋路派出所巡邏員警，接獲勤務中心轉報1名婦人家需要幫手，趕去老婦家，一見老婦開門便面有難色，問老婦有什麼事情，老婦才說出「房間冷氣關不起來」，令員警哭笑不得。

由於連日天氣炎熱，當時屋外氣溫約攝氏33度，老婦帶員警進入她的房間，室溫卻僅23度。老婦說她睡到半夜，實在太冷，要關掉冷氣，但是遙控器怎麼按就關不了，也沒辦法調整溫度。

員警得知老婦獨居，半夜有困難也不知找誰，仍熱心幫老婦檢查冷氣電池和開關，研判冷氣機接收器故障，但發覺冷氣機沒插頭可拔除，四處找尋總電源開關後，關閉冷氣電源，請老婦天亮後找人修理，才暫時解除獨居老婦的困擾，令老婦直感激員警大半夜幫助她。

警方半夜出勤到獨居老婦家，正試著幫老婦關冷氣。記者林保光／翻攝
警方半夜出勤到獨居老婦家，正試著幫老婦關冷氣。記者林保光／翻攝

冷氣 獨居 房間

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