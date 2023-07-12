天氣酷熱難熬 警大半夜為民服務竟是上門關冷氣

警方為民服務無奇不有，高雄市警苓雅分局深夜接獲獨居老婦求助電話，員警趕去她家，才發現這次出勤任務是，幫忙關冷氣。

7月4日凌晨3點多，苓雅警分局凱旋路派出所巡邏員警，接獲勤務中心轉報1名婦人家需要幫手，趕去老婦家，一見老婦開門便面有難色，問老婦有什麼事情，老婦才說出「房間冷氣關不起來」，令員警哭笑不得。

由於連日天氣炎熱，當時屋外氣溫約攝氏33度，老婦帶員警進入她的房間，室溫卻僅23度。老婦說她睡到半夜，實在太冷，要關掉冷氣，但是遙控器怎麼按就關不了，也沒辦法調整溫度。