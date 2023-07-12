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再給3百萬保證獲利？假專員穿西裝面交 遭桃警狼狽壓地

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名男子遭假投資詐騙上百萬元，警方獲報組成專案小組偵辦，結果詐團認為抓到肥羊，又聯繫男子聲稱要面交3百萬元現金，對此警方立即跟監埋守，當場逮補前來的21歲范姓女車手，全案依法移請偵辦。

被害人近日誤信假投資真詐財手法，遭假理財專家詐騙上百萬元，經家屬建議昨到桃園警分局大樹派出所報案，結果詐騙集團得手後食髓知味，又聯繫被害人要面交3百萬元現金，2人相約在桃園區大仁路一間便當店門口見面。

專案小組立即著便衣跟監埋守，見車手穿著西裝現身，時機一到立即上前逮人，對此21歲范姓女車手辯稱，自己在網路上找到金融理財工作，聽從公司長官指示前來收款，但員警在其背包找到多張不同公司的服務證，質疑她若無金融理財相關專業或證照，是怎麼進入金融投資公司上班，且范女恐將面對司法追訴及被害人求償，讓她嚇得啞口無言，全案依法移請偵辦，警方將持續向上溯源追查幕後詐騙集團。

警方呼籲，民眾投資應循正當管道，勿聽信未經查證之不實訊息以免遭詐騙，另民眾求職應詳細瞭解工作內容及公司狀況，切勿輕信網路訊息，以免誤入詐騙集團成為幫兇害人害己。

前來面交3百萬元現金的范姓女車手慘遭埋伏員警壓制在地。記者周嘉茹／翻攝
前來面交3百萬元現金的范姓女車手慘遭埋伏員警壓制在地。記者周嘉茹／翻攝
警方從范姓女車手包包找出多張不同公司的工作證。記者周嘉茹／翻攝
警方從范姓女車手包包找出多張不同公司的工作證。記者周嘉茹／翻攝

詐騙集團 車手 理財

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