影/桃園國中生小烏來戲水3溺斃 最危險深潭現出真面目
桃園市大溪國中7名畢業生昨天慶祝錄取高職，相約復興區宇內溪上游深潭跳水消暑，3人被漩渦捲入深潭水底溺斃，桃園消防局人員今天上午實地前往發生意外深潭水域查巡，發現圍籬被破壞自由進出，要求加強圍籬及呼籲暑假期間，民眾前往山區戲水要選擇合法戲水場域，復興區義盛里長王曉貞表示，青年學子暑期上山玩水，不要去危險水域。
桃園市大溪國中7名畢業生相約前往復興區宇內溪上游深潭跳水消暑，當地因環境危險已公告禁止戲水，七人疑從遭破壞的圍籬進入，其中3人被漩渦捲入六公尺深水底溺斃，家屬悲痛崩潰，消防局早上派消防人員前往車巡及警示，該水域有明顯警告標示，進入水域的圍籬破壞已可自由進出，市府相關單位要加強該危險水域警戒。
消防局人員說，暑假天氣炎熱，山區湧入大量民眾戲水，呼籲民眾玩水要選擇合法戲水場域，要有合格救生人員及相關裝備，切勿單獨前往危險水域玩水，最好結伴玩同行，但是也不要做跳水危險動作，遇溺水意外要快呼救，或利用手邊木、竹工具防溺，同行也不要冒然下水救人避免危險。
王曉貞表示，暑假期間，青年學子喜歡上山玩水，看萬不要去危險的水域，必須注意要處在安全範圍水域，家長也要注意孩子外出去向，宣導危險深潭、水深地方不要去玩，尤其該處（發生意外地點）水域水深，部落族人和親朋都知道危險，外地人不知水深，呼籲家長要導孩子暑假不要去水深地方玩水。
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