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陸籍漁船撈越界！澎湖新駐百噸巡防艇強勢登檢帶回7船員

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

澎湖新進駐100噸級巡防艇10091艇，昨日下午2時許在目斗嶼北34浬處，查獲1艘無船名的大陸籍漁船進入我國限制水域拖網作業，船上漁獲1500公斤全數海拋，7名陸籍船員被送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

海巡署金馬澎分署表示，本次執行帶案任務的巡防艇，是本月5日新進駐澎湖海巡隊的新型100噸級巡防艇10091艇，該艇昨日下午2時許，在目斗嶼北方海域執行失蹤人員搜救任務時，在目斗嶼北34浬處，發現這艘無船名的大陸籍漁船正在拖網作業。

海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船，該陸船仍持續逃逸拒檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制該船，查獲船上計有7名船員，初步量測體溫均正常，漁獲1500公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品，7名陸籍船員均無發燒或是疑似感冒症狀。

海巡署說，目前正值大陸實施禁漁期，但這艘無船名的大陸籍漁船，卻進入我國限制水域捕魚，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查，釐清禁漁期出海目的。

海巡署表示，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。

越界的陸籍無名漁船的漁獲1500公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品。圖／讀者提供
越界的陸籍無名漁船的漁獲1500公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品。圖／讀者提供
海巡人員強靠登檢控制越界的陸籍漁船。圖／讀者提供
海巡人員強靠登檢控制越界的陸籍漁船。圖／讀者提供
新進駐澎湖海巡隊的新型100噸級巡防艇10091艇，緊追越界陸籍漁船。圖／讀者提供
新進駐澎湖海巡隊的新型100噸級巡防艇10091艇，緊追越界陸籍漁船。圖／讀者提供

海巡署 隔離

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