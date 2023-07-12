快訊

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄服刑

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

國道凌晨火燒車 大貨車載鋼架疑後輪煞車夾煞過熱起火

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道3號南下157.5公里即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故，大貨車載運鋼架疑似後輪煞車因夾煞造成過熱起火，駕駛驚覺車輛異常，立即停在外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，事故原因由國道警方和消防局火調人員調查中。

國道公路警察第7公路警察大隊調查，國道3號南向157.5公里今天凌晨3點8分，發生大貨車火燒車事故，經過初步了解，大貨車載運鋼架疑似後輪煞車因夾煞造成過熱起火，行經該路段時，駕駛驚覺車輛有異常，立即停在外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒。

火燒車一度影響輔助車道、外側路肩，未造成回堵情形車流正常，清晨4點17分完全排除恢復通車，無人受傷；詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。國道警方接獲報案後立即通知消防車、救護車、調派巡邏車處理，另派遣國道警方及高公局緩撞車到現場後方警戒疏導車流，火勢撲滅後續交由台中市消防局鑑識調查。

國道公路警察局第7公路警察大隊呼籲駕駛人，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

國道3號南向157.5公里，即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故。圖／警方提供
國道3號南向157.5公里，即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故。圖／警方提供
國道3號南向157.5公里，即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故。圖／警方提供
國道3號南向157.5公里，即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故。圖／警方提供
國道3號南向157.5公里，即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故。圖／警方提供
國道3號南向157.5公里，即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故。圖／警方提供

國道 警察 火燒車 火災

延伸閱讀

影／屏東7旬翁開大貨車機械故障連撞5車 號誌燈也遭殃

影／國道台中段火燒車 后里段邊坡雜草燒到影響國道視線

老婦住家前過馬路遭輾斃 大貨車司機依過失致死法辦

桃園騎士倒地遭後方大貨車輾過 「半邊頭不見」當場死亡

相關新聞

宜蘭市幼兒園娃娃車與計程車相撞翻覆 11童與老師等13人緊急送醫

宜蘭上午發生一輛計程車與一輛娃娃車，在宜蘭市在雪峰路跟慈航三路口發生對撞，導致娃娃車翻覆...

時代眼淚！辦公室內擺「小瑪莉機台」遭查獲4650元賭資 台主賭博罪送辦

民國7、80年代風靡一時的賭博電玩「小瑪莉機台」導致多人財迷心竅、家破人亡。沒想到一家人力派遣公司辦公室日前放置機台，供...

影/桃園國中生小烏來戲水3溺斃 最危險深潭現出真面目

桃園市大溪國中7名畢業生昨天慶祝錄取高職，相約復興區宇內溪上游深潭跳水消暑，3人被漩渦捲入深潭水底溺斃，桃園消防局人員今...

國道凌晨火燒車 大貨車載鋼架疑後輪煞車夾煞過熱起火

國道3號南下157.5公里即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故，大貨車載運鋼架疑似後輪煞車因夾煞造成過熱起火，駕駛驚覺車...

蹭日本珍奶熱卻賣過期粉圓27公噸 屏東不肖廠商半年出口獲利313萬

屏東縣九如鄉櫻馫興業股份有限公司，涉嫌將過期的珍珠粉圓半成品改標後出售給下游廠商，再由下游出口至日本，檢調後報後搜索，粗...

夫妻遇警丈夫卻消失 反鎖房門原來有心裡有鬼

高雄黃姓男子和吳姓妻子到棋藝館找朋友，正遇警方臨檢。警方發現吳女因案通緝，回頭卻發現黃躲進房間，反鎖門房不願出門，直等他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦