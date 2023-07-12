國道凌晨火燒車 大貨車載鋼架疑後輪煞車夾煞過熱起火
國道3號南下157.5公里即台中大甲段，今天凌晨發生火燒車事故，大貨車載運鋼架疑似後輪煞車因夾煞造成過熱起火，駕駛驚覺車輛異常，立即停在外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，事故原因由國道警方和消防局火調人員調查中。
國道公路警察第7公路警察大隊調查，國道3號南向157.5公里今天凌晨3點8分，發生大貨車火燒車事故，經過初步了解，大貨車載運鋼架疑似後輪煞車因夾煞造成過熱起火，行經該路段時，駕駛驚覺車輛有異常，立即停在外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒。
火燒車一度影響輔助車道、外側路肩，未造成回堵情形車流正常，清晨4點17分完全排除恢復通車，無人受傷；詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。國道警方接獲報案後立即通知消防車、救護車、調派巡邏車處理，另派遣國道警方及高公局緩撞車到現場後方警戒疏導車流，火勢撲滅後續交由台中市消防局鑑識調查。
國道公路警察局第7公路警察大隊呼籲駕駛人，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。
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