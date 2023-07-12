蹭日本珍奶熱卻賣過期粉圓27公噸 屏東不肖廠商半年出口獲利313萬
屏東縣九如鄉櫻馫興業股份有限公司，涉嫌將過期的珍珠粉圓半成品改標後出售給下游廠商，再由下游出口至日本，檢調後報後搜索，粗估櫻馫呂姓負責人粗估出口27公噸「過期」粉圓至日本，半年至少獲利313萬餘元，高雄地檢署今偵結，依違反食品安全衛生法將呂男起訴。
日本近年掀起珍珠奶茶熱潮，櫻馫呂姓負責人看中日本珍珠茶飲市場，2019年起開始代工生產珍珠粉圓半成品，呂男先向上游廠商訂購珍珠粉圓原料，再由工廠加工成珍珠半成品後出售。
只是2021年起因疫情因素，粉圓銷日不如以往，呂男發現工廠部分珍珠粉圓原料已經過期，他為了減少損失，去年3月起，指示員工將1公斤包裝的過期粉圓，拆開後重新改製成500公克包裝，並以包狀日為基準，重新打印享味期限為2年，再把這批「過期」的粉圓以每公斤113元價格，出售給下游廠商，並由下游出貨至日本。
屏東縣衛生局後來接獲檢舉，去年12月會同檢調單位到工廠搜索，當場在廠區發現36公噸過期珍珠粉圓原料，並根據出貨紀錄，發現從去年5月至11月間，已出貨27公噸粉圓至日本，獲利至少313萬餘元。
雄檢偵辦時，呂男否認改標，稱他的公司只負責包裝，粉圓生產是與他合作的另一家公司負責，他是在這批粉圓過期前完成包裝，由於日本只需要標示賞味期，因此才依法規將包裝日的2年後，訂為賞味期限。
但檢調傳訊呂男公司會計、員工等人作證，多人指證呂男公司本就有在經營粉圓生產，且指示員工將過期的大包裝粉圓拆裝後，以小包裝出口至日本。
由於公司員工指證歷歷，證實呂男指示他們生產粉圓，並將囤積的過期粉圓改標後出貨，雄檢綜合相關事證，不採信呂男說法，今依違反食品安全衛生管理法、行使業務登載不實文書、詐欺取財等罪，將呂男及櫻馫興業起訴。
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