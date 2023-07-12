夫妻遇警丈夫卻消失 反鎖房門原來有心裡有鬼

高雄黃姓男子和吳姓妻子到棋藝館找朋友，正遇警方臨檢。警方發現吳女因案通緝，回頭卻發現黃躲進房間，反鎖門房不願出門，直等他開門，才查出原來黃也涉詐欺案通緝。

昨天凌晨零時許，高雄市警鳳山分局執行青春專案，臨檢公共場所，在鳳山區五甲二路某棋藝館，發現黃姓男子（29歲）與吳姓妻子（26歲）深夜帶小孩逗留臨檢場所，才查證他們的身分，得悉他們與棋藝館陳姓老闆夫婦是朋友關係。

警方先查吳女身分，發現她涉詐欺案，6月間被高雄地檢署發布通緝，要帶吳女回派出所，吳女回頭要丈夫照顧小孩卻找不到丈夫。