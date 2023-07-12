時代眼淚！辦公室內擺「小瑪莉機台」遭查獲4650元賭資 台主賭博罪送辦

民國7、80年代風靡一時的賭博電玩「小瑪莉機台」導致多人財迷心竅、家破人亡。沒想到一家人力派遣公司辦公室日前放置機台，供上門找工作的工人使用，北市大同警分局民族路派出所臨檢，查獲2台小瑪莉機，及機台內大量10元硬幣，共計4650元賭資，全案台主鄭姓男子涉賭博罪嫌，遭移送法辦。

大同分局指出，警員陳柄達、林家瑞、林育丞等3員接獲賭博情資前往臨檢，發現人力派遣公司辦公室，竟非法放置2台賭博性電玩小瑪莉機，機台插電當場人贓俱獲，機台內查獲10元硬幣，共計4650元，台主56歲鄭姓男子也是人力派遣公司現場負責人，隨即遭依賭博罪嫌送辦。

警方指出，小瑪莉電玩機台曾在民國7、80年代風靡一時，但近年來可說是鳳毛麟角，現場員警甚至不知道機台操作方式，但千萬別小看小瑪莉機台，機台使用方式如現今流行的夾娃娃機，玩一次只需要投擲10元，新型的機台有「押注」功能，玩家因而有「賭一把」的心態，不斷加碼再加碼，上癮後欲罷不能；機台氾濫年代多少人因它財迷心竅、家破人亡，真的是橫流成災，提醒民眾多衡量自身財務狀況，及時停損。