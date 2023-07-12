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時代眼淚！辦公室內擺「小瑪莉機台」遭查獲4650元賭資 台主賭博罪送辦
民國7、80年代風靡一時的賭博電玩「小瑪莉機台」導致多人財迷心竅、家破人亡。沒想到一家人力派遣公司辦公室日前放置機台，供上門找工作的工人使用，北市大同警分局民族路派出所臨檢，查獲2台小瑪莉機，及機台內大量10元硬幣，共計4650元賭資，全案台主鄭姓男子涉賭博罪嫌，遭移送法辦。
大同分局指出，警員陳柄達、林家瑞、林育丞等3員接獲賭博情資前往臨檢，發現人力派遣公司辦公室，竟非法放置2台賭博性電玩小瑪莉機，機台插電當場人贓俱獲，機台內查獲10元硬幣，共計4650元，台主56歲鄭姓男子也是人力派遣公司現場負責人，隨即遭依賭博罪嫌送辦。
警方指出，小瑪莉電玩機台曾在民國7、80年代風靡一時，但近年來可說是鳳毛麟角，現場員警甚至不知道機台操作方式，但千萬別小看小瑪莉機台，機台使用方式如現今流行的夾娃娃機，玩一次只需要投擲10元，新型的機台有「押注」功能，玩家因而有「賭一把」的心態，不斷加碼再加碼，上癮後欲罷不能；機台氾濫年代多少人因它財迷心竅、家破人亡，真的是橫流成災，提醒民眾多衡量自身財務狀況，及時停損。
大同分局呼籲，依現行電子遊戲場業管理條例第21條規定「電子遊戲場業不得設置本條例施行前已公告查禁之電子遊戲機供人娛樂。」；另違反該法第35條規定可處負責人或行為人高達新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰，小瑪莉機台為公告賭博性電玩查禁物，提醒民眾千萬別因僥倖而觸法！
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