發布豪雨仍溯溪 3男遇溪水暴漲受困阿里山山谷溪床
嘉義縣山區昨天下午3時45分中央氣象局發布豪雨特報，雨勢猛烈，3名男子前往溯溪，在阿里山鄉達娜伊谷山美大橋上方200公尺處，因溪水暴漲無法返途受困對岸，通報警消請求協助，出動12名救難人員搶救，於晚點7時42分成功救援出3名民眾，人員均平安。
據了解，溯溪受困對岸民眾為51歲何男及2名49歲鄭男，警消人員到場，立即使用拋繩槍、架設繩索，冒著滾滾溪流危險橫渡對岸，救援持續到天黑，在晚間近8點時，成功救出3名受困民眾，後續由山美村長及救援人員引導3位民眾至安全處所休息。
嘉義縣消防局第三大隊副大隊長陳輝政表示，昨天下午4時54分接獲民眾報案於阿里山鄉山美大橋上游200公尺處，有民眾受困沙洲上，立即派遣奮起湖、阿里山、三和分隊及第三大隊部人員前往搶救，出動6車12人，現場利用拋繩槍、架設繩索，將3人救出；呼籲民眾不要在下雨天前往溪谷休閒活動，以免發生意外事故。
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