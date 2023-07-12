發布豪雨仍溯溪 3男遇溪水暴漲受困阿里山山谷溪床

嘉義縣山區昨天下午3時45分中央氣象局發布豪雨特報，雨勢猛烈，3名男子前往溯溪，在阿里山鄉達娜伊谷山美大橋上方200公尺處，因溪水暴漲無法返途受困對岸，通報警消請求協助，出動12名救難人員搶救，於晚點7時42分成功救援出3名民眾，人員均平安。

據了解，溯溪受困對岸民眾為51歲何男及2名49歲鄭男，警消人員到場，立即使用拋繩槍、架設繩索，冒著滾滾溪流危險橫渡對岸，救援持續到天黑，在晚間近8點時，成功救出3名受困民眾，後續由山美村長及救援人員引導3位民眾至安全處所休息。