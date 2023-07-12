警車路口撞上機車 老婦不治

花蓮吉安警分局北昌派岀所巡邏車，昨天不慎與騎機車的81歲陳姓老婦發生擦撞，婦人送醫不治。圖／民眾提供

花蓮吉安警分局北昌派出所顏姓警員昨天駕駛巡邏車，載著通緝犯返回派出所途中，行經沒有號誌的吉安鄉永昌街與明仁三街路口時未減速，撞上騎機車81歲陳姓婦人，送醫傷重不治，顏姓警員依過失致死罪嫌送辦，警分局向家屬致歉，並全力協助處理後事。

28歲顏姓警員與另一名張姓警員昨上午9時許在太昌派出所轄區逮到謝姓詐欺通緝犯，顏員駕駛警車行經明仁三街由南往北，陳婦騎車行經永昌街89巷由東向西遭警車撞上，當場被彈飛，上半身嚴重撞擊路邊護欄，警員當場通報，但消防人員到場救援時，陳姓老婦已意識不清。

警方調查，肇事路口無號誌、狹窄，事發後立即酒測顏姓警員，酒測值為零，陳婦抽血酒測，數值為0.13毫克，未達0.15酒駕開罰標準。雖然巡邏車是行駛幹道，卻在狹窄無號誌的路口沒有減速，時速約60公里，員警疑未留意路口道路反光鏡；機車騎士也沒有慢行禮讓，才導致死亡車禍發生，顏姓警員以過失致死罪嫌移送偵辦。

家屬得知老婦被警車撞死，一度無法接受，警方向家屬表達歉意，將協助後續第三責任險的保險理賠，也將盡力協助家屬處理後事。