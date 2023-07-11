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太熱了！台北8旬老婦出門散步突中暑 熱心警「即刻救援」送醫無大礙

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

近日天氣炎熱，台北市一名8旬老太太日前外出散步，因不耐酷熱坐在路邊石頭上休息，民眾發現她身體無力且身邊有嘔吐物，疑似不舒服立刻報警。警方到場認定她有中暑狀況，先協助帶回派出所提供茶水，再打119送醫救治，狀況轉好，家屬獲悉「媽媽在路邊中暑」趕抵醫院探視，頻頻感謝警方熱心幫忙。

大安分局和平東路派出所6日下午3點多獲報，泰順街有一名老太太需要幫助，警員黃勝賢、賴保如趕抵發現老婦身體不適坐在路邊的石頭上，全身癱軟、精神恍惚還有嘔吐，狀況明顯不好，當下天氣酷熱，緊急將他帶上巡邏車回派出所休息。

員警以冰塊冰敷，並提供茶水供老婦飲用降溫，由於她意識混亂，說話不清楚，且雙腳無力，體溫一量發現高達39.9度，明顯是中暑症狀，警方隨即同時通知救護人員把老婦送仁愛醫院救治，經送醫後身體恢復正常。

家屬得知8旬母親中暑，連忙趕至醫院探視，發現媽媽的狀況好許多，也可以溝通，頻頻感謝警方的熱心幫忙，直呼「有警察真好」。

大安警方提醒民眾，盡量避免盛夏時分曝曬在炙烈炎陽下，記得隨時補充水分，預防熱衰竭，尤其年長者，體弱家人更應特別注意，以防止憾事發生。

婦人經大安警方協助降溫後減輕不適，發現有中暑症狀聯絡119救護人員送醫治療。記者翁至成／翻攝
婦人經大安警方協助降溫後減輕不適，發現有中暑症狀聯絡119救護人員送醫治療。記者翁至成／翻攝
台北市一名8旬老太太日前出門散步，因不堪高溫中暑，蹲坐在路邊休息，所幸遇熱心民眾和警察及時救援。記者翁至成／翻攝
台北市一名8旬老太太日前出門散步，因不堪高溫中暑，蹲坐在路邊休息，所幸遇熱心民眾和警察及時救援。記者翁至成／翻攝
大安分局和平東路派出所警員賴保如（左）、黃勝賢（右）日前協助中暑的8旬老太太送醫，家屬感激不已。記者翁至成／翻攝
大安分局和平東路派出所警員賴保如（左）、黃勝賢（右）日前協助中暑的8旬老太太送醫，家屬感激不已。記者翁至成／翻攝

中暑 北市

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