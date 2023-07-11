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桃園國三畢業生慶祝放榜上高中 帶同學去曾經戲水的深潭釀3溺斃

「木曜4超玩」驚傳團隊集體離職 老闆證實了

桃園7國中畢業生相約玩水3溺斃 張善政哀悼：將盤點風險水域

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市大溪國中7位國三學生，今天相約前往復興區小烏來天空步道下方的宇內溪上游戲水，其中2名蘇姓、1名陳姓男學生在玩水過程中，不慎掉落溪流深潭失蹤，3人被救上岸後無心跳呼吸，經搶救仍宣告不治。市長張善政晚間在臉書發文致上最深哀悼，盼家屬節哀順變。市府教育局表示已致贈3位學生家屬慰問金各2萬元，將全力協助家屬處理後續事宜。

張善政表示，今天下午在小烏來風景區宇內橋上游的深潭發生溺水事件，消防局與風管處接獲通報立即前往，動員30名人力全力搜救，很遺憾3名學生送醫搶救後仍宣告不治，他心情相當沉重，稍早已立即指示教育局前往醫院，與校方共同協助家屬，提供一切必要幫助。

據悉，事發地是公告禁止戲水區域，市府研判學生是破壞圍籬後進入。張善政表示，市府會再次盤點所有潛在風險較高的水域，除了明確標示外，也會透過各個管道加強安全宣導，請市民夏日戲水務必保持警戒，暑假期間，也請家長要多加留意孩子行蹤，避免憾事再次發生。

教育局表示，大溪國中已立即進行校安通報，該校主任、教育局校外會副督導及教官已於第一時間至醫院瞭解狀況並慰問家屬，教育局稍早先代表市府致贈3位學生家屬慰問金各2萬元，後續也會全力協助家屬處理後續相關事宜，至於其他4位學生均安全，教育局將啟動悲傷輔導，協助關懷。

桃園市大溪國中國三畢業學生7人小烏來宇內溪上游深潭玩水，3名學生溺水送醫均宣告不治。圖／消防局提供
桃園市大溪國中國三畢業學生7人小烏來宇內溪上游深潭玩水，3名學生溺水送醫均宣告不治。圖／消防局提供

教育局 張善政 烏來

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