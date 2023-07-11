桃園7國中畢業生相約玩水3溺斃 張善政哀悼：將盤點風險水域

桃園市大溪國中7位國三學生，今天相約前往復興區小烏來天空步道下方的宇內溪上游戲水，其中2名蘇姓、1名陳姓男學生在玩水過程中，不慎掉落溪流深潭失蹤，3人被救上岸後無心跳呼吸，經搶救仍宣告不治。市長張善政晚間在臉書發文致上最深哀悼，盼家屬節哀順變。市府教育局表示已致贈3位學生家屬慰問金各2萬元，將全力協助家屬處理後續事宜。

張善政表示，今天下午在小烏來風景區宇內橋上游的深潭發生溺水事件，消防局與風管處接獲通報立即前往，動員30名人力全力搜救，很遺憾3名學生送醫搶救後仍宣告不治，他心情相當沉重，稍早已立即指示教育局前往醫院，與校方共同協助家屬，提供一切必要幫助。

據悉，事發地是公告禁止戲水區域，市府研判學生是破壞圍籬後進入。張善政表示，市府會再次盤點所有潛在風險較高的水域，除了明確標示外，也會透過各個管道加強安全宣導，請市民夏日戲水務必保持警戒，暑假期間，也請家長要多加留意孩子行蹤，避免憾事再次發生。