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索100元飯錢不成...酗酒男殺母辯「不小心推下樓」遭處無期徒刑

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

38歲男子黃建彰向母親討100元被拒，先報案稱有人要跳樓後將老母親自4樓陽台推下致死，直到檢警突破心防才坦承殺人，事後又改口否認，稱是「不小心推到」。新北地方法院審酌黃建彰接近智能不足，又有酗酒習慣、深受思覺失調症所苦，不應科處死刑，但亦不符合減刑規定，依殺害直系血親尊親屬罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，去年3月22日晚間8時許，黃建彰趁母親住家4樓陽台看著外面風景時，向母親討要100元吃飯，老母拒絕，兩人發生口角，引起黃男殺機，他報案稱「有人要跳樓」後，抓著老母親，將她從陽台推下，消防人員趕到現場將她送醫，她仍在隔天凌晨0時許死亡。

檢察官李秉錡當晚相驗遺體時，發現黃建彰非常緊張、心虛，又發現他曾有家暴紀錄，便在訊問筆錄時詳細詢問，並向他施加壓力。

黃建彰起先謊稱「母親失足墜樓」，但因陽台圍欄高度不低，被檢方懷疑說詞後，又改口稱他當時和母親爭執，之後「母親說要跳樓，他就去睡覺了，不知案發經過」，又更讓檢警懷疑，直到檢方為突破黃男心房，當場下令逮捕黃男並將聲請羈押，他才承認為了100元殺母親，被檢方殺害直系血親尊親屬等罪起訴，但法院審理時，黃建彰又改口，承認推母親下樓但他是「不小心」。

黃建彰稱，他只是想和母親拿100元買東西吃，但母親以為他想喝酒不願意，兩人發生爭執並拉扯，母親抓住他的袖子，他想掙脫，將母親推開，母親重心不穩才會不小心從陽台跌落，「我不是故意將媽媽推下樓的」。

合議庭以黃母僅高於陽台70公分，若非黃建彰施加相當大力道，黃母不會從陽台摔落，以及陽台牆壁上方出現擦抹痕跡、與黃建彰自述將母親推下樓情節相符，排除黃母失足可能。

合議庭認為黃建彰稱「不小心」只是事後美化說詞，以黃建彰歷次供詞反覆，打110報案時稱是母親「跳樓」，但在警詢、偵查時卻供稱睡醒後找不到母親，是「失蹤」，認定黃建彰說詞明顯避重就輕、試圖推卸責任，難以採信。

合議庭審酌黃只是為向母親索討100元不得，就與她發生口角，還將母親從4樓陽台推落地面、剝奪母親生命，所造成的損害再也無法回復、彌補，使得其他家人必須承受失去親人之苦，且黃建彰行為出於「直接故意」，屬於情節最嚴重罪行，但考量精神鑑定顯示黃建彰接近智能不足，又有酗酒習慣、深受思覺失調症所苦，不應科處死刑，但亦不符合減刑規定，依殺害直系血親尊親屬罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

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黃建彰因為向媽媽討100元不得，狠心將老母親從4樓住處陽台推下致死，新北地方法院依殺害直系血親尊親屬罪處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／聯合報系資料照
黃建彰因為向媽媽討100元不得，狠心將老母親從4樓住處陽台推下致死，新北地方法院依殺害直系血親尊親屬罪處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／聯合報系資料照

死刑 思覺失調症

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