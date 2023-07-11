澎湖漁船漂流船長失蹤 海巡尋獲已成浮屍

行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心陳姓員工，7月9日駕駛自用休閒漁船「休閒漁政0033」號外海失蹤，今天中午，海巡署等單位海空搜救，在澎湖縣目斗嶼東北方海域，尋獲浮屍，經家屬證實是失蹤的陳姓男子。

據了解，陳姓男子（29歲）於7月9日清晨5時25分，獨自開船自西衛港出海釣魚，原定當天中午返港，但直到晚間家屬仍不見他回家，向海巡請求協助。