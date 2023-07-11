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澎湖漁船漂流船長失蹤 海巡尋獲已成浮屍

聯合報／ 記者林保光／即時報導

行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心陳姓員工，7月9日駕駛自用休閒漁船「休閒漁政0033」號外海失蹤，今天中午，海巡署等單位海空搜救，在澎湖縣目斗嶼東北方海域，尋獲浮屍，經家屬證實是失蹤的陳姓男子。

據了解，陳姓男子（29歲）於7月9日清晨5時25分，獨自開船自西衛港出海釣魚，原定當天中午返港，但直到晚間家屬仍不見他回家，向海巡請求協助。

海巡署巡防區連日派遣11艇321車579人次，以及無人機7架次，並申請空偵機3架次，日夜在岸際、海空搜尋，只發現休閒船不見人影。今天中午12時22分，海巡接獲報案，在目斗嶼東北方8.8海里處，發現浮屍，海巡立即派遣海巡艇PP-10091及PP-3503，前往發現浮屍海域，到下午1點40分，打撈浮屍上艇，載返第八海巡隊碼頭，家屬指認正是失蹤的陳姓男子。

海巡署隊員今天在目斗嶼海域，打撈到澎湖海洋生物研究中心陳姓員工。圖／海巡署金馬澎分署第七岸巡隊提供
海巡署隊員今天在目斗嶼海域，打撈到澎湖海洋生物研究中心陳姓員工。圖／海巡署金馬澎分署第七岸巡隊提供

海巡署 失蹤 澎湖縣

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