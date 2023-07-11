破壞圍籬闖入？桃園3國中學生玩水命危 市府：該地全年禁止戲水

桃園市大溪國中7位國三學生，今天相約前往復興區小烏來天空步道下方的宇內溪上游戲水，其中2名蘇姓、1名陳姓男學生在玩水過程中，不慎掉落溪流深潭失蹤，3位學生被救上岸後呈現OHCA無心跳呼吸，仍在急救中。桃園市觀旅局證實，事發地是公告禁止戲水區域，研判學生是破壞圍籬後進入，未來將加派人力現場宣導。

據了解，大溪國中7名學生今相約到溪流戲水，其中5人卻在下水後失蹤，消防員趕抵發現2名學生 自行游到對岸，因體力不支在岸上呼救，另3人被旋渦捲住無法脫困，消防人員立即著裝下水救人，3人分別於下午3點9分和3點27分被救出，但救起時均已OHCA，仍緊急救治中。

校方表示，7人國中畢業，今天放榜均錄取高中職校，相約出遊，只跟家長說要外出遊玩，未說去戲水，未料傳出惡耗，校方已派主任前往醫院協助家長處理。

觀旅局強調，雖然桃園市復興區宇內溪戲水區是桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區域，每年夏季吸引大批民眾前往戲水消暑，不過今天發生溺水意外的地點屬於宇內橋上游，鄰近義盛遊客中心，是全年禁止戲水的區域。

風景管理處長廖育儀表示，今日獲報溺水事件發生在過宇內橋的上游深潭處，是公告禁止戲水的區域，從來沒有開放戲水，附近也有設置多處告示牌，提醒民眾河床危險，並用鐵絲圍籬圍起來，避免民眾在此區戲水。