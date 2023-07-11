快訊

清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

貨車撞機車 女騎士命危送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午新北市新莊區建安街發生嚴重車禍，一輛小貨車與機車發生碰撞，邱姓女騎士人車一度卡困貨車車底，新北市消防局獲報派員趕抵協助邱女脫困，經檢視邱女頭部血腫，口鼻流血，當場沒有生命跡象，緊急協助送醫急救目前未脫離險境，至於肇事原因有待調查釐清。

據了解，邱姓婦人（67歲）今天下午4時許騎車外出，途中騎經新北市新莊區建安街40巷內，與一輛小貨車發生碰撞，邱女頭部遭貨車撞及人車卡困在車底下。新北市消防局獲報派員趕抵，協助邱婦脫困，經檢視邱婦頭部血腫，口鼻流血，當場沒有生命跡象。

救護人員趕緊上頸圈、長背板固定，CPR（心肺復甦術）按壓、AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊，旋即協助送醫急救，目前邱婦情況並不樂觀留院觀察治療。肇事駕駛酒測值待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，車禍現場協助受傷患者前應先進行現場安全評估，若現場車流量大應請更多人員一同指揮交通，並且儘早報警。若非情況危機（如口鼻朝下造成呼吸道受壓迫，或現場環境太過危險等），應避免移動患者造成患者二次傷害。

新北市新莊區建安街今天下午發生嚴重車禍，邱姓女騎士受困貨車車底，送醫後目前狀況不樂觀，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區建安街今天下午發生嚴重車禍，邱姓女騎士受困貨車車底，送醫後目前狀況不樂觀，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區建安街今天下午發生嚴重車禍，邱姓女騎士受困貨車車底，送醫後目前狀況不樂觀，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區建安街今天下午發生嚴重車禍，邱姓女騎士受困貨車車底，送醫後目前狀況不樂觀，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

患者

延伸閱讀

藍營全代會前夕！侯友宜將在這天舉辦造勢大會 預計1500人參加

花蓮震災建功！台中首批搜救犬「鐵雄」、「腿腿」除役 開放認養

女騎士熱到全裸騎車眾人驚「屁股會燙傷」 網眼尖揪5疑點

台南鹽水女騎士離奇衝入河道 「腳上頭下」倒栽蔥喪命

相關新聞

鄉間路口未減速...花蓮巡邏車撞死8旬婦 駕駛警員送辦

花蓮吉安警分局北昌派出所員警今天駕駛巡邏警車，上午近9時行經無號誌的吉安鄉永昌街與明仁三街路口時，與騎機車的81歲陳姓老...

桃園男偷竊冷氣機全都錄！老闆願給正職包三餐 網喊：好佛心

桃園市平鎮區一家空調業者店門擺放回收的中古冷氣機，本月9日凌晨竟遭人偷走5台冷氣機，監視器「全都錄」發現竊嫌深夜用手推車...

桃園通緝犯闖紅燈又酒駕 心虛逃逸自撞電桿落網

桃園市觀音區一名39歲孫姓男子，昨下午騎車闖紅燈引起巡邏員警注意，孫男看見警車靠近，心虛加速逃逸，卻在經過一處巷弄彎道時...

五股廢棄物處理場傳工安意外！工人手臂捲輸送帶 慘被斷臂只剩皮連身

新北市五股區中興路三段今天下午2時許，發生一起工安意外，1家民營連鎖廢棄物處理場的38歲林姓員工，作業時左手臂不慎捲進輸...

檢舉台北詐騙車手賺2萬元！蔣萬安：鼓勵民眾提供情資

國內詐騙案件發生數居高不下，台北市警察局今天舉辦金融機構詐騙攔阻座談會指出，民眾若檢舉超商取款車手協助警方破案，過去頒發...

桃園國中學生7人天空步道下方玩水 驚傳3人溺水命危

暑假來到，桃園市一所國中的國三學生7人今天相約前往復興區小烏來天空步道下方的宇內溪上游戲水，今天下午其中2名蘇姓、1名陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦