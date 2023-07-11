貨車撞機車 女騎士命危送醫
今天下午新北市新莊區建安街發生嚴重車禍，一輛小貨車與機車發生碰撞，邱姓女騎士人車一度卡困貨車車底，新北市消防局獲報派員趕抵協助邱女脫困，經檢視邱女頭部血腫，口鼻流血，當場沒有生命跡象，緊急協助送醫急救目前未脫離險境，至於肇事原因有待調查釐清。
據了解，邱姓婦人（67歲）今天下午4時許騎車外出，途中騎經新北市新莊區建安街40巷內，與一輛小貨車發生碰撞，邱女頭部遭貨車撞及人車卡困在車底下。新北市消防局獲報派員趕抵，協助邱婦脫困，經檢視邱婦頭部血腫，口鼻流血，當場沒有生命跡象。
救護人員趕緊上頸圈、長背板固定，CPR（心肺復甦術）按壓、AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊，旋即協助送醫急救，目前邱婦情況並不樂觀留院觀察治療。肇事駕駛酒測值待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
新北市消防局第二救災救護大隊表示，車禍現場協助受傷患者前應先進行現場安全評估，若現場車流量大應請更多人員一同指揮交通，並且儘早報警。若非情況危機（如口鼻朝下造成呼吸道受壓迫，或現場環境太過危險等），應避免移動患者造成患者二次傷害。
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