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遭嗆聲就圍毆致死...台南「狀元」虐殺案 嫌犯辯：只是想教訓對方

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市綽號「狀元」47歲任姓男子遭人押走圍毆身亡、丟包奇美醫院。涉案4男2女昨天到案，其中28歲陳姓男子、20歲謝姓、23歲張姓、26歲黃姓男子4人被控施暴，20歲陳姓女子涉丟包死者，警方起出棍棒及8把長短槍，依殺人、組織幫派、妨害自由等罪嫌移辦。30歲蔡姓女子是茶行員工列證人。

帶頭圍毆陳嫌供稱，「因遭對方嗆聲，打人只是要教訓」，不知會鬧出人命。警方追查懷疑雙方因金錢糾紛衝突，施暴者疑不知任男前一天被打已腦震盪，再次暴打出手過重，正追查在逃共犯、幕後指使者。

警方表示，專案小組調查比對相關監視器，發現死者9日晚10點在東區「醉天地」海產店遭人押走後，帶往安南區「四草茶行」招待所毆打，再被載往奇美醫院丟包不治。

警方接獲醫院保全報案後不久，載人丟包的張姓男子與同車陳姓女子到永康分局投案、否認動手打人。員警比對監視器畫面鎖定11輛涉案車輛，查出其中1輛是任生前遭強押至四草茶行搭乘車輛，再比對網路流傳遭虐打影像，傳喚涉嫌在茶行圍毆的共犯。

警方表示，持搜索票前往茶行等2處地點搜索採證，查獲棍棒7支、 8把長短槍、刀子1把等證物，棍棒疑似為作案工具。警方另將在現場拍攝虐打影片者列為重要共犯，正追查來源，犯案動機不排除金錢糾紛。

據稱，專案小組前往東區醉天地海產店調閱監視器畫面，店老闆聲稱監視器損壞，後透過外圍監視器比對海產店與四草茶行兩地來回車輛，比對出其中一輛車即為死者生前遭強押至四草茶行所搭乘車輛，才鎖定相關涉案人。

台南永康綽號「狀元」任姓男子遭圍毆身亡。記者周宗禎／翻攝
台南永康綽號「狀元」任姓男子遭圍毆身亡。記者周宗禎／翻攝
台南市綽號「狀元」47歲任姓男子遭人押走圍毆身亡、丟包奇美醫院，警方找到作案車輛。記者周宗禎／翻攝
台南市綽號「狀元」47歲任姓男子遭人押走圍毆身亡、丟包奇美醫院，警方找到作案車輛。記者周宗禎／翻攝
台南永康「狀元」命案帶頭圍毆陳嫌稱「只是想教訓對方」。記者周宗禎／翻攝
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監視器 東區 奇美醫院

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