銀行攔詐千萬元 警送「阻詐熊」行員大讚好可愛

詐騙集團犯罪手法日新月異，台南市北區多家銀行、郵局協助阻詐今年6月逾1千萬元，警友會北區辦事處副主任黃坤山，為感謝行員和郵局人員協助警方阻詐 ，今天和市警五分局長陳宇桓到金融機構感謝阻詐有功人員，黃還加碼頒送「阻詐熊娃娃」，接到熊娃娃的人都誇讚好可愛，爭搶與警察熊合照。

黃坤山為感謝北區金融機構長期付出熱血阻詐，今天下午3點與分局長陳宇桓，前往合作金庫商業銀行開元分行、聯邦銀行台南分行、台南北小北郵局，當面感謝行員和郵局人員。

有行員依照往常攔阻民眾受騙經驗，發覺民眾神情異常，勸說林姓市民查證真實性，沒想到林不耐煩拒絕，通報員警耐心告知可能遭詐騙情形及案例，她才說出在網路上認識有名的投資老師，老師反覆講解投資的方式及流程後，稱要協助操作投資股票、基金及虛擬貨幣，保證穩賺不賠等話術，在員警的詳細勸說下，林才打消匯款匯款1百萬元。