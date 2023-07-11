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鄉間路口未減速...花蓮巡邏車撞死8旬婦 駕駛警員送辦
花蓮吉安警分局北昌派出所員警今天駕駛巡邏警車，上午近9時行經無號誌的吉安鄉永昌街與明仁三街路口時，與騎機車的81歲陳姓老婦發生碰撞，造成老婦摔車不治。駕駛顏姓警員被依過失致死罪嫌送辦。警分局向家屬致歉，並全力協助處理後事。
北昌派出所28歲顏姓警員與另一名張姓警員，在太昌派出所轄區逮到謝姓詐欺通緝犯，顏姓警員駕駛亮燈示警的警車由南往北前進，將通緝犯押解返回派出所偵訊。沒想到行經沒有號誌永昌街89巷與明仁三街路口時，與東向西騎機車的陳姓老婦發生碰撞，老婦整個人被彈飛，撞上路邊護欄，送醫傷重不治。
警方表示，雖然巡邏車是行駛幹道，卻在狹窄無號誌的路口沒有減速，員警疑未留意路口道路反光鏡；機車騎士也沒有慢行禮讓，才導致死亡車禍發生，顏姓警員以過失致死罪嫌移送偵辦。
由於老婦傷重不治，警方向家屬表達歉意，老婦的弟弟說，姊姊年紀大了，發生車禍也是無可奈何的事。警方將協助後續第三責任險的保險理賠，也將盡力協助家屬處理後事。
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