檢舉台北詐騙車手賺2萬元！蔣萬安：鼓勵民眾提供情資

國內詐騙案件發生數居高不下，台北市警察局今天舉辦金融機構詐騙攔阻座談會指出，民眾若檢舉超商取款車手協助警方破案，過去頒發獎勵金1萬元，即日起加碼翻倍成2萬元，另外針對金融機構行員攔阻部分，視攔阻金額發放2000元不等的禮券，希望藉由提高獎勵金方式，鼓勵大家打擊詐欺犯罪，市長蔣萬安也致詞鼓勵民眾提供詐騙相關情資線索給警察。

台北市警局今天聯合各家金融機構及超商，舉辦協助攔阻座談會議，共同研擬如何精進臨櫃攔阻策略，有效減少民眾財產損失，市長蔣萬安出席參與，會前致詞表示資訊發達、社群媒體興盛，詐騙手法日新月異，除了警察破案之外，也很需要金融機構攔阻、民眾檢舉，很感謝警察局舉辦座談會積極討論打擊詐騙。

台北市警方在座談會中說，民眾檢舉車手獎勵金將從原先的1萬元加碼翻倍到2萬元，呼籲民眾一旦察覺到疑似車手、取簿手，只要打110將相關情資及線索提供給警方，因而現場逮捕犯嫌，順利偵破案件者，便可獲得2萬元獎金；除此之外，金融機構行員攔阻禮卷獎金也翻倍，視同攔阻金額從過去的1000、2000元，增加至2000元起跳。

台北市警方說，近年詐騙集團多透過「網路假求職廣告」，召募車手從事提領或移轉贓款工作，許多人未深思熟慮，經不起金錢誘惑，進而被詐團或幫派組織吸收，甚至提供自身金融帳戶、提款卡做為「人頭帳戶」。