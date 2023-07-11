桃園男偷竊冷氣機全都錄！老闆願給正職包三餐 網喊：好佛心

桃園市平鎮區一家空調業者店門擺放回收的中古冷氣機，本月9日凌晨竟遭人偷走5台冷氣機，監視器「全都錄」發現竊嫌深夜用手推車竊走，他在網路社群貼文稱該店願意給竊嫌正職，沒錢吃飯可包三餐，被網友稱「佛心老闆」，警方獲報昨天在一家資源回收場埋伏逮捕27歲曾姓男子，今天將他依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

平鎮區中豐路的一家空調業者在網路社群PO出身材壯碩的竊賊正在偷冷氣機畫面，他貼文指出，有這麼強健的體魄何不好好的工作賺錢！3台室外機、2台室內機是他們辛辛苦苦從公寓四樓搬回來的，「感恩你沒有全部搬走」，如果你有困難，該店正缺身體強壯的小工，該店可給正職，凌晨3點多出來加班真的很辛苦，並轉告竊嫌，如沒錢吃飯，該店可包三餐沒問題。

該空調業者貼文引起網友熱議，有的網友稱讚「和氣生財、老闆佛心」，也有網友說「是慣犯」、「偷東西是公訴罪，抓起來」，也有網友想買二手冷氣機，趁機向業者詢問，「有二手分離冷氣？」，有的網友向業者加油。