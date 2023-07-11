聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／路口均未減速…花蓮警車撞上機車 8旬老婦摔車不治
花蓮吉安警分局北昌派出所顏姓警員今天駕駛巡邏車，載著通緝犯返回派出所途中，行經沒有號誌的吉安鄉永昌街與明仁三街路口時，不慎與騎機車的81歲陳姓老婦發生碰撞，老婦倒地不起，救護車緊急送往慈濟醫院急救，醫院搶救無效宣告不治，詳細車禍原因由警方進一步釐清。
北昌派出所28歲顏姓警員與另一名張姓警員，在太昌派出所轄區逮到謝姓詐欺通緝犯，顏姓警員駕駛巡邏車由南往北，要將該名通緝犯押解返回派出所偵訊。行經沒有號誌、狹窄的吉安鄉永昌街89巷與明仁三街路口時，不慎與東向西騎機車的陳姓老婦發生擦撞，老婦整個人被彈飛，碰撞路邊護欄。
花蓮縣消防局吉安分隊警消到場救援，發現人車倒地的陳姓老婦意識不清，但對聲音有反應，身上並無明顯外傷，救護人員現場救援外，立即將老婦送往慈濟醫院急救，醫院搶救無效，在下午1時左右宣告不治。
吉安警分局立即對駕駛巡邏的顏姓警員實施酒測，酒測值為零，陳姓老阿嬤持照正常、酒測值有待醫院抽血酒測。警方表示，雖然巡邏車是行駛幹道，雙方疑似行經狹窄無號誌的路口，沒有禮讓及慢行，才導致發生這場的死亡車禍，顏姓警員以過失致死罪嫌移送。吉安警分局也調閱永昌街與明仁三街路口的監視器比對，進一步釐清車禍發生的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言