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葉門女軍醫寄千萬美金來台？男匯140萬卻遇愛情騙子

聯合報／ 記者林保光／即時報導

張姓男子昨天到銀行要匯款140萬元，銀行行員發覺有異，請警方到場，他告訴員警，認識「葉門戰地女軍醫」，要來台和他生活，才先寄來美金1000萬元的包裹，要付錢通關入境，警方才肯定他誤入網路愛情騙子的陷阱。

57歲的張姓男子昨天下午到高雄市鳳山區光遠路永豐銀行，臨櫃要匯款140萬元，行員詢問他匯款用途，他說要借給朋友付國外寄來包裹的費用，行員直覺有異才通報警方到場。

據警方了解，張姓男子在1個多月前，從臉書結識在葉門戰地服役的「女軍醫」以後，對方便每天傳訊，從「誠實真誠的大哥」、「帥氣的大哥」到「誠實真誠的丈夫」來稱呼他，說退伍後來台和他一起生活，要把「家庭包裹」先寄來台灣，後來又稱因包裹裡有將近1000萬元美金，船運公司通知價值過高，須支付140萬元辦理通關，張男信以為真才到銀行匯款。

員警示出手機搜尋到的相關詐騙新聞，向張姓男子說明他遇到「網路愛情騙子」，這種寄包裹通關的說詞，是詐騙慣用手法，張男才驚醒，打住匯款，雙手緊握員警雙手，感謝為他保住積蓄。

張姓男子遇網路愛情騙子，要匯140萬元領包裹，幸行員及員警勸阻。記者林保光／翻攝
張姓男子遇網路愛情騙子，要匯140萬元領包裹，幸行員及員警勸阻。記者林保光／翻攝

詐騙 愛情 美金

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