葉門女軍醫寄千萬美金來台？ 男匯140萬卻遇愛情騙子

張姓男子昨天到銀行要匯款140萬元，銀行行員發覺有異，請警方到場，他告訴員警，認識「葉門戰地女軍醫」，要來台和他生活，才先寄來美金1000萬元的包裹，要付錢通關入境，警方才肯定他誤入網路愛情騙子的陷阱。

57歲的張姓男子昨天下午到高雄市鳳山區光遠路永豐銀行，臨櫃要匯款140萬元，行員詢問他匯款用途，他說要借給朋友付國外寄來包裹的費用，行員直覺有異才通報警方到場。

據警方了解，張姓男子在1個多月前，從臉書結識在葉門戰地服役的「女軍醫」以後，對方便每天傳訊，從「誠實真誠的大哥」、「帥氣的大哥」到「誠實真誠的丈夫」來稱呼他，說退伍後來台和他一起生活，要把「家庭包裹」先寄來台灣，後來又稱因包裹裡有將近1000萬元美金，船運公司通知價值過高，須支付140萬元辦理通關，張男信以為真才到銀行匯款。