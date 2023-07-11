影／記住七旬老賊特徵 台中靚女警專生休假看到他果真破了案
警專女實習生林佩玉今年6月間到台中市第二警分局文正所實習，月初休假時看到一名疑似竊嫌的男子出沒，通知派出所「學長」到場抓人，查獲七旬王姓竊賊，起出市民遺失的15件家當，此次也是林在實習期間，首次通報抓人的破案「初體驗」。
第二警分局指出，每年都會有警專實習生分發到各派出所實習，今年有39名，30歲的林佩玉非警專學生，而是特考班錄取後，今年6月中旬分發到文正所實習，在特考班錄取之前，曾任營造公司董事長的特助。
本月2日凌晨1時許，警專實習生林佩玉休假行經北區北平路附近，但她發現，一名男子的特徵，符合她在派出所實習時，接獲報案的一起竊盜案的竊嫌特徵，因她當時即把歹徒是頭戴自行車安全帽、身穿格子襯衫、夾腳拖的中年男子等特徵記下，所以發現該名男子特徵符合時，隨即通知派出所學長到場。
文正所警員蔡尚儒、黃晟瑋到場後，查出黃姓老翁（72歲）身分，也確認他就是犯下上月30日在大樓順手牽羊搬家住戶家當的歹徒，黃翁承認涉案後，帶警方前往朋友住處，將當時竊得的手表、熨斗、衣架等15項贓物交付警方查扣，全案也依竊盜罪送辦。
二分局指出，此案也是林佩玉實習期間，查獲的首見刑案，而她在實習時就有透露，從小也對警察打擊壞人的英勇行為滿懷憧憬，此次林協助查獲竊賊，將通報警專表揚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言